Benjamin Sekso Pilih Manchester United, Alejandro Garnacho Selangkah Lagi Gabung Chelsea

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Perayaan gol Alejandro Garnacho / Live Score

FAJAR.CO.ID,MANCHESTER -- Manchester United saat ini dalam masa sulit. Setan merah membutuhkan dana segar untuk mendatangkan Benjamin Sesko dari RB Leipzig dengan mahar yang besar.

Korban perekrutan Sesko adalah winger milik Manchester United, Alejandro Garnacho.

Kabar terbaru menyebut Chelsea mulai melakukan pembicaraan dan untuk penawaran untuk memboyong Garnacho.

Menurut laporan eksklusif dari CentreDevils, The Blues telah membuka komunikasi awal dengan pihak Garnacho terkait kemungkinan transfer ke Stamford Bridge.

Memang belum ada tawaran dari tim London itu itu. Hanya saja, ini tentu menjadi peringatan besar untuk Manchester United sebagai klub pemilik sang pemain.

Di sisi lain, pemain asal Argentina ini juga dikabarkan berada dalam situasi tegang dengan sang pelatih Ruben Amorim.

Manajer asal Portugal itu diketahui berkomitmen membangun skuad yang berpusat pada talenta muda, namun tidak semua pemain sejalan dengan visinya.

Dan tim berjuluk Setan Merah itu juga dalam posisi sulit karena membutuhkan dana segar untuk transfer masuk.

Beberapa nama pemain pun masuk dalam daftar list penjualan. Seperti Antony dan Jadon Sancho sudah lebih dulu masuk daftar jual, dan Garnacho juga masuk daftar tersebut.

Manchester United juga masih belum memberikan pernyataan resmi soal rumor ini.

Kini keputusan berada di tangan Garnacho, apalagi ia disebut sudah membuka pintu untuk pindah ke Chelsea.

(Erfyansyah/fajar)

