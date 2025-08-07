Bhayangkara Presisi Sangat Antusias, Borneo FC Enggan Meremehkan

FAJAR.CO.ID, SAMARINDA -- Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Borneo FC yang akan menatap laga laga pembuka Super League 2025/26, telah mempersiapkan diri dengan matang menjelang bentrok keduanya.

Baik Bhayangkara maupun Borneo FC sama-sama menantikan laga perdana ini dengan persiapan serius. Mereka tak ingin saling meremehkan, namun keduanya saling mewaspadai kekuatan masing-masing.

Pelatih Bhayangkara, Paul Munster mengaku persiapan anak asuhnya sudah matang. “Kami sangat menantikan laga perdana, setelah menjalani pramusim yang cukup panjang. Kami semangat memainkan pertandingan pertama dengan motivasi tinggi,” kata Paul Munster.

Pemain Bhayangkara, Awan Setho mengaku sangat antusias. Dia menyebut, Bhayangkara punya motivasi tinggi untuk bisa mengulang prestasi dan menjadi juara.

“Kami sangat antusias menghadapi pertandingan melawan Borneo FC. Kami berharap bisa meraih hasil maksimal,” ungkap Awan.

Borneo FC sendiri enggan meremehkan kekuatan Bhayangkara Presisi Lampung FC meski tim tersebut baru promosi.

Kiper Borneo, Nadeo Argawinata menilai tim milik Kepolisian RI itu punya materi pemain yang sangat baik. Selain itu, juga punya pengalaman sehingga bisa menyulitkan Borneo FC di laga pembuka.

“Saya merasa laga kan berjalan dengan seru. Kami bermain di kandang sendiri, tentu kami tidak mau kalah.”? “Mendapatkan tiga poin tentu penting untuk menjaga kepercayaan diri kami menghadapi laga berikutnya di Super League,” ungkap pemain kelahiran 9 Maret 1997 itu.

Borneo FC datang ke Super League 2025/26 dengan kekuatan baru setelah dipegang oleh Fabio Lefundes. Mantan juru taktik Persita Tangerang itu diharapkan bisa kembali membawa tim berjuluk Pesut Etam bersaing meraih gelar juara Super League 2025/26.