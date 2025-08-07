Budi Arie Ikut Presiden Prabowo Soal Masuk Partai, Jhon Sitorus: Dulu Tegak Lurus ke Jokowi, Sekarang Prabowo

Fajar.co.id, Jakarta -- Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa dirinya ikut arahan Presiden Prabowo soal masuk partai tertentu.

Dia partai yang jadi isu yang dikaitkan dengannya adalah PSI dan Gerindra.

Terkait hal itu, Pegiat Media Sosial, Jhon Sitorus, menyampaikan kritikannya. Dia menilai Budi Arie bukan orang yang konsisten.

"Dulu tegak lurus Jokowi, sekarang tegak lurus Prabowo," ujar Jhon dikutip dari akun media sosialnya.

Jhon Sitorus melanjutkan bahwa Budi Arie adalah sosok oportunis. Ikut apa saja yang diinginkan penguasa.

"Apa yang bisa dipegang dari politisi oportunis seperti Budi Arie ini?" tanya Jhon, Kamis (7/8/2025)

Diketahui sebelumnya, Budi Arie Setiadi, menyampaikan terkait kesetiaannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ucapan itu muncul saat ditanya mengenai kemungkinan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atau Partai Gerindra.

"Ikut pak presiden," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (6/8/2025).

Terkait kabar bergabungnya Budi ke PSI, Ketua Umum relawan Pro Jokowi atau Projo ini mengaku belum ada kepastian.

Dia juga menegaskan bahwa sikapnya hanya akan tunduk pada arahan Presiden Prabowo. "Ikut perintah presiden Prabowo, kita kan anak buahnya," tegasnya. (sam/fajar)