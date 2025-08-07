Menu
BUMN Asal China Tertarik Proyek Stadion Untia, Bagikan Background Pembangunan Stadion di Berbagai Negara Beserta Anggarannya

Muhammad Nursam - Olahraga
Lahan pembangunan Stadion Untia, Makassar seluas 6 hektare (Foto: Arya/Fajar)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Perkembangan pembangunan Stadion Untia saat ini masih tahap negosiasi investor yang tertarik dalam pembangunan.

Salah satu yang tertarik yaitu perusahaan pelat merah asal China, CAMC Engineering Co. Ltd (CAMCE).

Bahkan, BUMN Tiongkok itu meninjau lokasi rencana pembangunan Stadion Untia di Biringkanayya, Makassar, Rabu (6/8/2025).

Terkait hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyebut soal ketertarikan belum deal kepastian.

Wali Kota yang akrab disapa APPI itu menyampaikan masih melakukan negosiasi dengan berbagai pertimbangan. "Belum tentu,” kata Appi.

“Jangan sampai mereka offer (penawarannya) berbeda, akan susah untuk itu,” sebutnya.

Sementara itu, General Project Manager CAMCE, Xiao menyebut alasan kenapa perusahaan tertarik dengan proyek Stadion Untia ini.

Di mana, CAMC Engineering Co. Ltd (CAMCE) sudah punya background membangun beberapa stadion di dunia.

Dan untuk proyek Stadion Untia ini disebutnya punya potensi yang baik dan ini jadi salah satu alasan ketertarikan di proyek ini.

“Mereka dari BUMN CHINA atau Tiongkok, sudah punya background membangun beberapa stadion di dunia dan kebetulan mereka ada proyek di Makassar dan melihat potensia stadion di Makassar. Pemkot sangat fokus akan hal tersebut sehingga Cina tertarik berinvestasi khususnya pembangunan yang akan berlangsung di sini,” ungkap Xiao.

Ia memaparkan beberapa negara yang sebelumnya sudah dibangunkan Stadion dengan rincian anggaran yang digunakan.

“Stadion yang pernah dibangun di Uzbekistan, Kamboja, Belarus, dan banyak lagi,” sebutnya.

