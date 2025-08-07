Cek Info GTK 2025, Insentif Guru Non-ASN dan PPPK Cair Mulai Agustus, Ini Cara Dapat Rp2,1 Juta

FAJAR.CO.ID -- Guru-guru non-ASN dan PPPK diimbau segera mengecek Sistem Informasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) tahun 2025. Pengecekan situs Info GTK ini penting karena jadi dasar verifikasi Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Insentif guru non-ASN dan PPPK cair mulai Agustus ini. Cek seksama cara mendapatkan insentif sebesar Rp2,1 juta.

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah memperbarui sistem Informasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) untuk tahun 2025.

Sebelumnya, guru-guru mengecek informasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) melalui situs atau laman lama dengan membuka https://info.gtk.kemdikbud.go.id/.

Namun, sistem kini beralih otomatis ke domain baru. Guru-guru kini diarahkan ke alamat situs baru di https://info.gtk.dikdasmen.go.id/.

Pencairan insentif atau tunjangan profesi guru (TPG) ini bentuk komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan guru. Total tunjangan yang dicairkan tahun ini sebesar Rp2,1 juta. Insentif tersebut ditujukan bagi guru non-ASN dan PPPK pada tahun 2025.

Namun, ada sejumlah catatan penting agar guru Non-ASN dan PPPK dapat menikmati tunjangan ini. Perlu diketahui bahwa insentif sebesar Rp2,1 juta hanya bisa diterima jika guru memenuhi syarat dan segera melakukan aktivasi rekening sebelum 30 Januari 2026.

Bagi ribuan guru di seluruh Indonesia, momen ini menjadi peluang berharga. Pencairan insentif dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2025.

Jumlah penerima insentif tahun ini meningkat drastis mencapai 341.248 orang. Jumlahnya melonjak jauh dari 67.000 penerima pada tahun sebelumnya.