Dahlia Poland Angkat Suara Soal Gugatan Cerainya dengan Fandy Christian

FAJAR,CO.ID, JAKARTA - Dahlia Poland angkat suara terkait gugatan cerainya kepada sang suami, Fandy Christian.

Dahlia sebelumnya mengejutkan publik dengan menggugat cerai Fandy yang telah bersamanya selama 10 tahun terakhir.

Dahlia menggugat Fandy di Pengadilan Agama Badung, Bali tertanggal 30 Juni 2025.

gugatan cerai ini semula diduga karen adanya orang ketiga. Fandy memang sempat dikabarkan terlibat cinta terlarang dengan teman lawan mainnya di sinetron, Andi Annisa.

Namun, secara tegas, Dahlia mengaku perceraiannya dengan Fandy tidaklah disebabkan oleh orang ketiga.

Dahlia meminta agar netizen berhenti berspekulasi soal penyebab keretakan rumah tangganya dengan sang aktor.

"Nggak ada sama sekali, makanya sekarnag tuh banyak berita yang menggiring kan dibahasnya ke masalah yang lama," ungkap Dahlia dikutip @apaajaboleh2012 Kamis (7/8/2025).

Ibu tiga anak ini menyebut bukan karena orang ketiga, tetapi Dahlia merasa sudah tidak menemukan kecocokan dengan Fandy.

Untuk itu, dia merasa keputusan untuk berpisah adalah jalan terbaik untuk mereka berdua.

"Jadi sebenarnya antara aku sama Fandy itu gak ada sangkut paut sama orang ketiga dirasa udah gak ada kecocokan aja lebih kesitu sih," jelasnya.

Dahlia mengakui sudah beberapa waktu terakhir keadaannya dengan Fandy sudah tidak baik-baik saja. Dia khawatir bila rumah tangganya masih dipertahankan akan berdampak pada anak-anak mereka.

"Aku sama Fandy tuh gak dalam kondisi yang baik aja sih di rumah," pungkasnya. (Elva/Fajar).