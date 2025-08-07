Menu
Didik Mukrianto: Jaksa yang Tidak Melaksanakan Eksekusi Putusan Pengadilan Menunjukkan Ketidakpatuhan terhadap Norma

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto bicara soal hukum di Indonesia saat ini.

Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Didik menyebut Penegakan Hukum di Indonesia perlu mendapatkan penaganan serius.

“Salah satu persoalan serius dalam penegakan hukum!,” tulisnya dikutip Kamis (7/8/2025).

“Penegakan hukum di Indonesia sering kali menjadi sorotan publik, termasuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak segera dieksekusi,” sebutnya.

Kondisi hukum yang seperti ini menurutnya bisa menjadi sumber masalah seperti struktural dan kultural.

Publik juga disebutnya sudah mulai kehilangan kepercayaan ke penegakan hukum di Indonesia.

“Kondisi demikian bisa dianggap sebagai cerminan dari sejumlah masalah struktural & kultural dalam penegakan hukum di Indonesia. Dapat juga dianggap sebagai cerminan krisis dalam penegakan hukum di Indonesia,” jelasnya.

“Kegagalan ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap hukum, tetapi juga melemahkan kehadiran negara sebagai penjamin keadilan,” lanjutnya.

Solusi yang dihadirkan Didik untuk menyikapi masalah ini tentunya lewat komitmen dari Jaksa secara independen, transparan, dan profesional.

“Untuk itu diperlukan komitmen kuat dari Jaksa untuk bertindak secara independen, transparan, dan profesional. Dengan Jaksa yang berintegritas dan tegak lurus dalam menegakkan hukum, negara dpt memastikan hukum tidak hanya menjadi teks, tetapi benar-benar hidup untuk melindungi & mengayomi masyarakat,” sebutnya.

