Digugat Cerai Dahlia Poland, Fandy Christian Ultimatum Netizen

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Dahlia Poland muncul dan menyampaikan pernyataan terkait gugatan cerainya, kini giliran Fandy Christian yang angkat bicara. Namun bukan untuk memberikan klarifikasi, melainkan menyampaikan peringatan tegas agar netizen tidak ikut campur.

Melalui unggahan di Instagram Storynya, Fandy menyampaikan peringatannya secara langsung kepada warganet.

"Guys please gak usah ikut campur masalah rumah tangga saya sama Dahlia," tulisnya, dikutip @fandych pada Kamis (7/8/2025).

Aktor sinetron tersebut menekankan bahwa masalah rumah tangganya dengan Dahlia bukan konsumsi publik dan meminta agar tidak dibuat makin rumit.

Ia menyinggung masa depan anak-anak mereka yang bisa saja terdampak oleh sorotan warganet terhadap persoalan ini.

"Ini semua menyangkut masa depan anak-anak kita. Thank you, bless day," pungkas Fandy.

Diketahui, hubungan Fandy Christian dan Dahlia Poland memang sempat mengalami pasang surut. Beberapa tahun lalu, rumah tangga mereka nyaris kandas usai Fandy tertangkap selingkuh.

Kala itu, Dahlia sempat dibuat kecewa berat, namun pasangan ini masih mampu bertahan dan memilih untuk mempertahankan rumah tangganya.

Sayangnya, masalah tersebut tampaknya belum sepenuhnya selesai. Kini, Dahlia telah resmi mengajukan gugatan cerai, dan kabar itu langsung ramai dimedia sosial.

Sehari sebelum Fandy bersuara, Dahlia lebih dulu muncul lewat unggahan Instagram Story pribadinya. Ia mengaku akan buka suara dalam waktu dekat dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. (Wahyuni/Fajar)

