Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Ini Aset Terbesar Bupati Kolaka Timur Abdul Azis

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Nama Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis saat ini mendapatkan banyak sorotan.

Sorotan ini datang usai dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hanya saja, setelah beredar kabar tersebut, ia langsung memberikan bantahan.

Seiring kabar OTT tersebut, publik lantas mencoba menguliti besaran harta kekayaan yang dimiliki Bupati Kolaka Timur. Angkanya lumayan fantastis.

Mengacy LHKPN dilaporkan Abdul Azis, aset terbesar dimiliki politisi Partai NasDem itu berupa tanah dan bangunan senilai Rp5,9 miliar yang tersebar di Kendari dan Mamuju.

Abdul Azis juga memiliki empat kendaraan mewah dengan nilai total hampir Rp1 miliar.

Dikabarkan ia memiliki kendaraan itu terdiri dari Toyota Hilux dengan harga Rp400 juta.

Kemudian ada toyota Venturer dengan harga Rp400 juta serta motor KTM 85 SX dengan harga Rp101 juta dan motor Yamaha BJ8 dengan harga Rp13 juta.

Dalam bantahan usai dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), ia mengaku kaget.

"Tiga jam yang lalu itu saya baru dapat kabar terkait dengan masalah OTT. Secara tidak langsung, keluarga, sahabat, banyak yang prihatin apakah betul Bupati Kolaka Timur ini Abdul Azis ini (terjaring) OTT," ujar Abdul Azis kepada wartawan.

Soal adanya proses penyelidikan, Abdul Azis mengaku siap dan taat jika benar-benar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Terkait dengan proses penyelidikan, mungkin saja apa yang disampaikan tadi kakak Ahmad Syahroni, apabila ada kami sebagai kader NasDem siap rapat dan patuh apa yang menjadi proses hukum," tuturnya.