DJ Bravy Berharap Jadi Ayah dari Anak Erika Carlina

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — DJ Bravy secara blak-blakn menyampaikan keinginannya untuk dipanggil "Daddy" oleh Andrew Raxy Neil, putra dari Erika Carlina yang lahir awal Agustus 2025.

Meskipun bukan ayah kandung, DJ Bravy menemani masa kehamilan hingga kelahiran sang bayi.

Hal tersebut diungkapkan Bravy saat ditemui awak media di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat.

“Belum bisa (ngomong) mas. Oh, nantinya? Hmm, kayaknya daddy deh,” ucapnya saat ditanya sapaan yang ingin ia dengar dari Andrew, dikutip Kamis (7/8/2025).

“Corbuzier juga enggak apa-apa,” tambahnya sambil bercanda.

Tak sekadar menemani selama kehamilan, DJ Bravy bahkan memberikan usulan nama sang bayi. Ia mengaku awalnya hanya memberikan saran secara iseng, namun akhirnya dipakai oleh Erika.

“Awalnya cuma usul doang… (Erika bilang) ‘Ah cuma, nama anaknya bandel banget.’ Tapi akhirnya dipakai juga,” tuturnya.

Nama Andrew Raxy Neil pun kini resmi disandang oleh putra Erika. Tak hanya itu, Bravy juga sempat terekam melakukan skin-to-skin contact dengan Andrew, hal yang biasanya dilakukan oleh ayah biologis demi membangun ikatan awal dengan sang bayi.

Bravy menyebut masa ini sebagai fase penting dalam hidupnya, yang datang dengan banyak perubahan besar.

“Banyak banget yang dar der dor dalam hidup gue akhir-akhir ini,” ungkapnya.

Kedekatan DJ Bravy dan Erika Carlina menarik perhatian publik setelah sang artis mengaku hamil di luar nikah dari hubungan dengan DJ Panda.

Erika sempat menutupi kehamilannya selama delapan bulan sebelum akhirnya membeberkan semuanya dalam podcast Deddy Corbuzier dan mengaku merasa terancam.