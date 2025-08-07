Menu
Beranda Nasional Guru Besar Hukum Pidana UGM Pertanyakan Tuduhan Rismon Soal Ijazah Jokowi, Memalsukan atau Membuat Palsu

Guru Besar Hukum Pidana UGM Pertanyakan Tuduhan Rismon Soal Ijazah Jokowi, Memalsukan atau Membuat Palsu

Endra - Nasional
Komentar
  • Bagikan
UGM Buka Suara Soal Font pada Lembar Pengesahan dan Sampul Skripsi Jokowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto berpandangan, tuduhan Rismon Hasiholan Sianipar menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) harus bisa dibuktikan.

Marcus mengatakan, ada dua tindakan pemalsuan dalam ranah hukum pidana, yakni membuat palsu dan memalsukan.

"Membuat palsu, artinya dokumen asli tidak pernah ada namun pelaku membuat surat atau akta dalam hal ini ijazah, seolah-olah itu ada dan asli padahal sebelumnya tidak pernah ada. Itu namanya membuat palsu,” ungkap Marcus melalui keterangan tertulis, Kamis (7/8/2025).

Lebih lanjut, soal tindakan memalsukan, dalam hal ini ijazah atau skripsi yang dulunya pernah ada, tetapi mungkin rusak atau hilang, kemudian membuat dokumen baru seolah-olah itu adalah asli.

Menurut Marcus, dua duanya adalah kejahatan, dan ada ancaman pidana. "Ini (Rismon) tidak jelas yang dituduhkan, memalsukan atau membuat palsu,” ucapnya.

Dari kemungkinan dua tuduhan yang berpotensi dialamatkan ke Jokowi dan UGM dinilai Marcus sangat lemah. Pasalnya, dokumen-dokumen yang dimiliki Fakultas Kehutanan UGM memiliki banyak data pendukung yang menunjukkan bahwa Joko Widodo pernah kuliah, pernah ujian, dan pernah ikut yudisium.

“Yang bersangkutan pernah wisuda, dan ada berita acara yang menunjukkan peristiwa tersebut, maka ijazah memang pernah ada. Bisa dibuktikan dan dapat ditemukan di Fakultas Kehutanan,” tegasnya.

Salah satu yang diragukan Rismon Sianipar adalah lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font time new roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

UGM Buka Suara Soal Font pada Lembar Pengesahan dan Sampul Skripsi Jokowi
Disebut Malu-Maluin, Rismon Sianipar Diserang Kader PSI Gara-gara Ungkap Penelitian Skripsi Jokowi
Tuding Roy Suryo Cs Didanai Demokrat, Terpidana Silfester Juga Pernah Bersitegang dengan Rocky Gerung saat Debat
Jokowi Kecewa Banyak yang Lebih Percaya Penelitian Roy Suryo Cs, Warganet: Omongannya Dibantah Sendiri
Silfester yang Bakal Jadi Saksi Kasus Ijazah Ternyata Narapidana, Dokter Tifa Respons Begini
Tuding Ada Kriminalisasi Pengkritik Ijazah, Ahmad Khozinudin Somasi Jokowi
Tuding Ada Orang Besar di Balik Kasus Ijazah Palsu, Jokowi Kena Somasi
Ijazah Jokowi Dibawa ke Senator AS, Amien Rais: Harusnya Bangsa Malu