Hadiri KSTI 2025, Prabowo Yakin Talenta Sains dan Teknologi yang Andal akan Bawa Indonesia Maju

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terselenggaranya Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB).

Konvensi itu digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung,

Jawa Barat, 7 Agustus 2025.

Prabowo menjelaskan bahwa KSTI 2025 adalah sebuah pertemuan penting bagi para ilmuwan Indonesia dan mancanegara untuk mendukung inovasi teknologi di tanah air.

Dia bahkan menyebut, KSTI telah berhasil menjadi wadah kolaborasi strategis antara akademisi, pelaku industri, dan pemerintah.

"Saya juga menekankan pentingnya kesehatan dan pendidikan sejak dini sebagai penentu masa depan para saintis gemilang bangsa," imbuh Prabowo Subianto.

Presiden yakni dengan adanya bekal tersebut putra-putri terbaik Indonesia kelak mampu mendorong laju pertumbuhan bangsa, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan kekayaan negara tetap mengalir ke dalam negeri.

Dia juga menekankan bahwa dirinya sangat meyakini bahwa Indonesia akan mampu berdiri di atas kaki sendiri, dengan penggunaan teknologi yang kompeten di sektor-sektor kunci.

"Kita akan berhasil mencapai swasembada pangan, energi, dan air, serta memiliki industri nasional yang tangguh yang mampu bersaing dengan negara-negara besar lainnya," tandasnya.

Selain itu, Prabowo memastikan bahwa dengan talenta sains dan teknologi yang andal, dirinya menyakini jalan bangsa menuju Indonesia Maju akan semakin terang. (fajar)