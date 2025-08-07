Menu
Beranda Nasional Hadiri KSTI 2025, Prabowo Yakin Talenta Sains dan Teknologi yang Andal akan Bawa Indonesia Maju

Hadiri KSTI 2025, Prabowo Yakin Talenta Sains dan Teknologi yang Andal akan Bawa Indonesia Maju

Hamsah umar - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Presiden Prabowo Subianto di Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terselenggaranya Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB).

Konvensi itu digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha, Institut Teknologi Bandung,
Jawa Barat, 7 Agustus 2025.

Prabowo menjelaskan bahwa KSTI 2025 adalah sebuah pertemuan penting bagi para ilmuwan Indonesia dan mancanegara untuk mendukung inovasi teknologi di tanah air.

Dia bahkan menyebut, KSTI telah berhasil menjadi wadah kolaborasi strategis antara akademisi, pelaku industri, dan pemerintah.

"Saya juga menekankan pentingnya kesehatan dan pendidikan sejak dini sebagai penentu masa depan para saintis gemilang bangsa," imbuh Prabowo Subianto.

Presiden yakni dengan adanya bekal tersebut putra-putri terbaik Indonesia kelak mampu mendorong laju pertumbuhan bangsa, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan kekayaan negara tetap mengalir ke dalam negeri.

Dia juga menekankan bahwa dirinya sangat meyakini bahwa Indonesia akan mampu berdiri di atas kaki sendiri, dengan penggunaan teknologi yang kompeten di sektor-sektor kunci.

"Kita akan berhasil mencapai swasembada pangan, energi, dan air, serta memiliki industri nasional yang tangguh yang mampu bersaing dengan negara-negara besar lainnya," tandasnya.

Selain itu, Prabowo memastikan bahwa dengan talenta sains dan teknologi yang andal, dirinya menyakini jalan bangsa menuju Indonesia Maju akan semakin terang. (fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Ahmad Khozinudin ke Prabowo: Jangan Beri Amnesti ke Silfester!
Prabowo Ingin KSTI 2025 Lahirkan Terobosan, Sri Mulyani Ungkap Anggaran untuk Sektor Pendidikan
Prabowo Sindir Banyak Mafia Pangan Gentayangan: Miskinkan!
Budi Arie Ikut Presiden Prabowo Soal Masuk Partai, Jhon Sitorus: Dulu Tegak Lurus ke Jokowi, Sekarang Prabowo
Susi Pudjiastuti ke Prabowo: sebagai Rakyat Bapak, Sangat Sangat Prihatin dan Luar Biasa Terluka
Prabowo Ingin di 514 Kabupaten dan Kota Dibangun Rumah Sakit Berstandar Internasional
Rocky Gerung Prediksi Ada Konsekuensi Besar Jika Prabowo Tidak Keluarkan Abolisi dan Amnesti
Prabowo Larang Pengibar Bendera One Piece, Heru Subagia: Ada Ketakutan Luar Biasa