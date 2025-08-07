Menu
Beranda Nasional Head to Head PSM Makassar vs Persijap Jepara, Juku Eja Unggul Tipis

Head to Head PSM Makassar vs Persijap Jepara, Juku Eja Unggul Tipis

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Komentar
  • Bagikan
Skuad PSM Makassar

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR -- Satu pertandingan seru bakal tersaji di laga perdana ajang Super League 2025/2026.

Pertandingan tersebut adalah laga yang mempertemukan PSM Makassar menghadapi tamunya Persijap Jepara.

Laga PSM Makassar menghadapi Persijap Jepara di laga perdana ini bakal berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Jumat (8/8/2025) mulai pukul 20.00 WITA.

Pertemuan ini menandai comeback Persijap Jepara ke kasta tertinggi, sekaligus laga resmi pertama melawan PSM setelah 25 tahun 5 bulan 3 hari.

Adapun PSM dan Persijap sudah bertemu dalam enam pertandingan.

Dimana, laga terakhir yang mempertemukan kedua tim ini terjadi pada 6 Maret 2010, saat PSM menang tipis 1-0.

Secara statistik, PSM unggul tipis dalam rekor pertemuan enam pertandingan tersebut.

Tim berjulul Juku Eja ini berhasil meraih tiga kemenangan sementara Persijap dengan dua kemenangan dan satu laga berakhir imbang.

Berikut Head to Head Lima pertemuan terakhir PSM Makassar Vs Persijap Jepara

  • 6/3/2010 - Persijap Jepara 0-1 PSM Makassar 
  • • 10/1/2010 - PSM Makassar 1-0 Persijap Jepara 
  • • 1/9/2009 - PSM Makassar 0-0 Persijap Jepara 
  • • 9/10/2008 - Persijap Jepara 3-1 PSM Makassar 
  • • 19/8/2007 - Persijap Jepara 1-0 PSM Makassar

(Erfyansyah/fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Ini Prediksi Susunan Pemain PSM Makassar Hadapi Persijap Jepara
Resmi! PSM Makassar Launching Jersey Baru, Motif Mewah Nan Elegan Khas Adidas
PSM Makassar Klaim Sengketa dengan Wiljan Pluim Sudah Selesai
Siap Bersaing dengan PSMS Medan, Persebaya Surabaya Didesak Datangkan Kembali Osvaldo Haay
Sanksi dari FIFA Masih Menghantui, PSM Makassar Masih Was-was H-1 Jelang Laga Perdana Hadapi Persijap Jepara
Belum Rampungkan Sanksi dari FIFA, PSM Makassar Terancam Tidak Bisa Daftarkan Pemain Baru untuk Super League 2025/2026
Bukan Abu Razard Kamara, Juara Jordanian Champion Disebut Bakal Merapat ke PSM?
CLBK, Persebaya Pulangkan Leo Lelis Jelang Super League 2025/2026