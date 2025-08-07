Menu
Beranda Nasional Heboh Polisi Tangkap Pemain Judol yang Rugikan Bandar, Pernyataan Eks Kepala BP2MI Soal Bos Judol Inisial T Kembali Mencuat

Heboh Polisi Tangkap Pemain Judol yang Rugikan Bandar, Pernyataan Eks Kepala BP2MI Soal Bos Judol Inisial T Kembali Mencuat

Muhammad Nursam - Nasional
Komentar
  • Bagikan
5 Pemain judol ditangkap polisi usai sukses rugikan bandar.

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Dunia maya belakangan ini dibuat ramai dengan tindakan polisi yang menangkap para pemain judi online (judol) karena rugikan bandar. Di tengah hal itu, sosok beking Judol di Indonesia kembali jadi pertanyaan.

Di media sosial, kini seliweran sejumlah video tentang inisial dibalik sosok yang membekingi Judol di Indonesia. Salah satunya, yakni video lama eks Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani.

Saat itu, Benny mengungkapkan fakta mengejutkan yang membuat Presiden Jokowi terkejut.

Dalam sambutannya pada acara Pengukuhan dan Pembekalan Komunitas Relawan Pekerja Migran Indonesia (KAWAN PMI) di Kota Medan, Selasa (23/7/2024), Benny mengungkapkan bahwa bos besar judi online di Indonesia berinisial "T".

Benny menjelaskan bahwa "T" merupakan pengendali utama judi online di Indonesia dan memiliki peran krusial yang membuatnya tak tersentuh oleh hukum.

“Presiden kaget, kapolri kaget, agak cukup heboh. Orang ini adalah orang selama Republik ini berdiri, tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf, dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi hukum harus mampu menyentuh para bandar, tekong," tegas Benny.

Informasi ini pertama kali disampaikan Benny dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara. Dia menyebut bahwa setelah BP2MI melakukan penelusuran, terungkap bahwa praktik judi online yang melibatkan warga negara Indonesia dikendalikan dari Kamboja.

Benny juga mengungkapkan temuan mencengangkan BP2MI lainnya, yaitu pesawat yang sengaja dicarter untuk memberangkatkan anak-anak muda ke Kamboja untuk bekerja dalam bisnis judi online tersebut.

Laman: 1 2 3
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

5 Pemain Judol Sukses Rugikan Bandar Malah Ditangkap Aparat, Warganet: Kok Polisi Tahu, Siapa yang Lapor?
5 Pemain Judol Sudah Mahir hingga Rugikan Bandar Malah Ditangkap, Dimas Budi Prasetyo: Mustahil yang Lapor Kang Bakso
Bukannya Tangkap Bandar, Polisi Malah Ringkus Pemain Judol di DIY yang Rugikan Bandar, Kunto Aji: Pelapor Siapa?
Turunkan Deposit Judol 70 Persen, tapi Palti Hutabarat Bilang Rakyat Jadi Tumbal Kebijakan PPATK
Bansos Dipakai Main Judol, Bukti Proses Verifikasi Data Penerima Asal-asalan
Said Didu Ungkap 9 Kasus Ini Disebut Berkaitan dengan Jokowi: Bikin Dia Stres
571 Ribu Penerima Bansos Ternyata Pemain Judol Aktif, DPR RI ke Kemensos: Sikat Habis!
Begini Nasib Penerima Bansos Usai Ditemukan 500 Ribu NIK Aktif Main Judol, Terlibat Korupsi dan Terorisme