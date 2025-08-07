Heru Subagia Sindir Prabowo Soal Arah Pemerintahan: Hanya Sandiwara Politik

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, melontarkan kritik tajam terhadap Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut bahwa Indonesia saat ini berada di arah yang benar.

Heru menilai pernyataan Prabowo tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di masyarakat, bahkan disebut sebagai paradoks yang sesat dan penuh propaganda.

“Ini adalah paradoks yang sesat menurut saya propaganda,” kata Heru kepada fajar.co.id, Kamis (7/8/2025).

Dikatakan Heru, klaim tersebut sangat bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Ia menyebut bahwa kerja-kerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama 10 bulan belum dirasakan rakyat kecil secara nyata.

“Ini berbeda dengan kenyataan, kerja-kerja yang sebenarnya dirasakan wong cilik, rakyat kecil, melihat situasi saat ini 10 bulan Prabowo-Gibran memimpin ternyata tidak maksimal,” sebutnya.

Ia juga mempertanyakan apresiasi yang disampaikan Prabowo kepada jajaran kabinet dalam rapat paripurna baru-baru ini.

Menurutnya, hal itu justru memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya yang sedang saling memuji.

“Ucapan yang disampaikan Prabowo di hadapan menterinya yang memberikan apresiasi menimbulkan pertanyaan besar,” cetusnya.

Heru menyebut bahwa saat ini kekuasaan berada di tangan kekuatan yang sangat lengkap.

Ia menilai rezim yang sedang berjalan merupakan gabungan dari Presiden, partai-partai besar, hingga kelompok relawan yang saling menopang dan menciptakan supremasi kolektif di dalam pemerintahan.

“Sesungguhnya Prabowo dan rezim saat ini sedang menjalankan produk pemerintahan tidak lebih sebagai kekuatan yang sangat lengkap," ucapnya.