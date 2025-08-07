Ini Prediksi Susunan Pemain PSM Makassar Hadapi Persijap Jepara

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR -- Pelatih Bernardo Tavares tampaknya masih akan pusing untuk menentukan 11 pertamanya di laga perdana ajang Super League 2025/2026.

Ini berkaitan dengan situasi yang dihadapi oleh PSM Makassar saat ini yang disebut belum terbebas dari sanksi FIFA.

Sanksi FIFA yang didapatkan oleh PSM persoalan sengketa dengan mantan pemain asingnya, Wiljan Pluim.

Hal inilah yang kemudian menjadi tanda tanya besar karena pemain-pemain baru yang didatangkan PSM di bursa transfer ini belum bisa didaftarkan.

Masih ada sekitar satu hari plus beberapa jam untuk PSM Makassar menyelesaikan permasalahan ini.

Jika belum rampung juga, maka untuk laga perdana pelatih Bernardo Tavares tentu akan mengandalkan pemain-pemainya di musim lalu.

Satu nama yaitu itu Yuran Fernandes dipastikan absen di laga ini karena menjalani masa hukuman dari Komdis PSSI.

Nama-nama seperti Reza Arya Pratama, Alosio Neto, Victor Luiz, Akbar Tanjung, Daisuka Sakai hingga Victor Dethan tentu masih jadi andalan.

Jika situasi ini benar-benar dihadapi PSM, maka pemain-pemain starting kemungkinan berasal dari pemain di musim lalu.

Nama-nama pemain baru seperti Savio Roberto, Lucas Dias dan penyerang tengah Alex Tanque belum bisa dimainkan.

Berikut Prediksi Susunan Pemain PSM Makassar Vs Persijap Jepara.

PSM Makassar

(3-5-2): Reza Arya Pratama; Aloisio Neto,, Daffa Salman, Syahrul Lasinari; Victor Luiz, Rizky Eka Pratama, Akbar Tanjung, Ananda Raehan, Victor Dethan; Daisuke Sakai, Ricky Pratama.

Pelatih: Bernardo Tavares

(Erfyansyah/fajar)