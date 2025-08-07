Menu
Beranda Selebriti Isu Keretakan Rumah Tangga Azizah Salsha dan Pratama Arhan Diduga Hanya Gimmick

Zaki Rif'an - Selebriti
Pasangan Suami Istri, Pratama Arhan Dan Azizah Salsha.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Isu keretakan rumah tangga pasangan suami istri Pratama Arhan dan Azizah Salsha semakin santer terdengar.

Bermula saat Aizah ketahuan main padel bareng mantan kekasihnya, Philo Paz beberapa waktu lalu.

Azizah pun menjadi bulan-bulanan netizen karen alebih memilih bertemu mantan dibandingkan menemani suaminya di clubnya di Thailand.

Kabar ini semakin memanas tatkala Azizah membagikan obrolan bersama ibunya, Nurul Anastasia lewat unggahan instagram exclusivenya.

Keduanya saling meminta maaf. Azizah meminta maaf lantaran belum bisa menjadi anak yang diinginkan oleh orang tuanya.

Banyak yang meyakini bila pernyataan Azizah ini adalah sinyal-sinyal soal permasalahan rumah tangganya.

Disisi lain, banyak pula yang mengganggap, keadaan rumah tangga Aziah dan Arhan sebenarnya baik-baik saja.

Banyak yang menggapnya sebagai pengalihan isu terkait pemerintahan dan politik saat ini. Bahkan hanya sebuah gimmick.

Bukan tanpa alasan, netizen menyoroti hal serupa selalu terjadi jelang ulang tahun pernikahan mereka setiap tahunnya.

Tahun 2024 lalu, rumah tangganya diterpa isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Azizah. Azizah dituding berselingluh dengan mantan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer.

"Jangan bercanda, rakyat lagi susah," kata netizen.

"Tiap ada berita pemerintahan yang gak baik-baik aja pasti ditimbun sama berita si Nurul," kata lainnya.

"Pengalihan isu pemerintah banyak banget ya sampai semua berita artis dikeluarin," kata lainnya lagi. (Elva/Fajar)

