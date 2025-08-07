Jalani Tes DNA Demi Pastikan Ayah Anaknya RK atau Bukan, Lisa Mariana Berharap Tak Ada Rekayasa

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Perseteruan antara mantan model majalah dewasa Lisa Mariana (LM) dengan Ridwan Kamil (RK) masih jadi sorotan publik.

Terkini, LM mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Kamis pagi (7/8/2025). Kehadirannya untuk diambil sampel darah guna kebutuhan tes DNA. Dia tiba setelah RK tiba lebih dulu.

Menjelang pengambilan sampel darah tersebut, LM hanya memohon doa agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan tidak ada rekayasa terkait dengan hasil tes DNA tersebut. Sebab, dia juga sudah menantikan tes DNA itu.

"Doakan saja yang terbaik, semoga semuanya berjalan dengan lancar tidak ada rekayasa,” tutur LM kepada awak media yang turut hadir di lokasi.

Sementara itu, reaksi mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) RK juga setali tiga uang. Dia hanya menyapa awak media yang sudah menunggu dengan ucapan selamat pagi.

Politisi Golkar itu pun bergegas masuk ke dalam Gedung Bareskrim tanpa menjawab pertanyaan awak media.

Penasihat hukum RK, Muslim Jaya Butar-Butar, menegaskan bahwa sejauh hari pihaknya sudah siap menjalani setiap proses hukum dalam kasus yang melibatkan kliennya.

"Dari awal kasus ini muncul silakan ditempuh upaya hukum, demi kepastian hukum tentu tes DNA yang dilakukan oleh Bareskrim bagian dari proses penyidikan,” kata Muslim kepada sejumlah awak media. (bs-sam/fajar)