Beranda Olahraga Kejutan PSM Makassar Jelang Hadapi Persijap Jepara

Kejutan PSM Makassar Jelang Hadapi Persijap Jepara

Hamsah umar - Olahraga
Jacques Medina

FAJAR.CO.ID, PAREPARE -- PSM Makassar bersiap untuk menghadapi laga perdana ajang Super League 2025/2026.

Di laga perdana, pelatih Bernardo Tavares turun dengan beberapa wajah baru. Ada yang mengejutkan dari sesi official training jelang laga menghadapi Persijap Jepara ini.

Terlihat pemain asing baru, Jacques Medina yang juga sudah ikut bergabung.

Bernardo membawa 25 pemain sebagai persiapan untuk menghadapi Persijap di laga perdana ini.

Pemain anyar Jacques Media pun terlihat sudah hadir di lapangan. Meskipun pemain asal Kongo tersebut belum pernah diperkenalkan PSM Makassar.

PSM Makassar menghadapi tamunya yang juga berstatus sebagai tim promosi yaitu Persijap Jepara.

Laga PSM Makassar menghadapi Persijap Jepara di laga perdana ini bakal berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Jumat (8/8/2025) mulai pukul 20.00 WITA

Berikut daftar 25 Pemain PSM Makassar untuk Hadapi Persijap Jepara

Kiper

Ardiansyah
Hilmansyah
Reza Arya
Bek

Victor Luis
Akbar Tanjung
Syahrul Lasinari
Daffa Salman
Abdul Rahman
Mufli Hidayat
Gelandang

Rasyid Bakri
Fahrul Aditia
M Arfan
Ananda Raehan
Daisuke Sakai
Rifki Dwi
Resky Fandi
Penyerang

Victor Dethan
Karel Iek
Gala Pagamo
Ricky Pratama
Arham Darmawan
Alex Tanque
Lucas Dias
Jacques Medina
Muhammad Tedja Kusuma

(Erfyansyah/fajar)

