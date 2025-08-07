Kejutan PSM Makassar Jelang Hadapi Persijap Jepara

FAJAR.CO.ID, PAREPARE -- PSM Makassar bersiap untuk menghadapi laga perdana ajang Super League 2025/2026.

Di laga perdana, pelatih Bernardo Tavares turun dengan beberapa wajah baru. Ada yang mengejutkan dari sesi official training jelang laga menghadapi Persijap Jepara ini.

Terlihat pemain asing baru, Jacques Medina yang juga sudah ikut bergabung.

Bernardo membawa 25 pemain sebagai persiapan untuk menghadapi Persijap di laga perdana ini.

Pemain anyar Jacques Media pun terlihat sudah hadir di lapangan. Meskipun pemain asal Kongo tersebut belum pernah diperkenalkan PSM Makassar.

PSM Makassar menghadapi tamunya yang juga berstatus sebagai tim promosi yaitu Persijap Jepara.

Laga PSM Makassar menghadapi Persijap Jepara di laga perdana ini bakal berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Jumat (8/8/2025) mulai pukul 20.00 WITA

Berikut daftar 25 Pemain PSM Makassar untuk Hadapi Persijap Jepara

Kiper

Ardiansyah

Hilmansyah

Reza Arya

Bek

Victor Luis

Akbar Tanjung

Syahrul Lasinari

Daffa Salman

Abdul Rahman

Mufli Hidayat

Gelandang

Rasyid Bakri

Fahrul Aditia

M Arfan

Ananda Raehan

Daisuke Sakai

Rifki Dwi

Resky Fandi

Penyerang

Victor Dethan

Karel Iek

Gala Pagamo

Ricky Pratama

Arham Darmawan

Alex Tanque

Lucas Dias

Jacques Medina

Muhammad Tedja Kusuma

(Erfyansyah/fajar)