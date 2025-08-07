Kemensos Buka Formasi PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 untuk 59 Wilayah Prioritas, Segini Gaji dan Tunjangannya

FAJAR.CO.ID -- Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru untuk Sekolah Rakyat jadi kabar menggembirakan sekaligus peluang emas di tengah sulitnya lapangan kerja tersedia.

Kementerian Sosial (Kemensos) membuka formasi untuk PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 yang akan ditempatkan di 59 wilayah prioritas. Rekrutmen kali ini merupakan rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat Tahap II.

Kemensos menyiapkan 853 formasi guru ahli pertama untuk dikirim ke 59 titik pengabdian di seluruh Indonesia. Wilayah prioritas yang menjadi lokasi penempatan guru PPPK Sekolah Rakyat termasuk daerah tertinggal dan pelosok perbatasan.

Lokasinya yang jauh dari perkotaan tentu membuat rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat ini bukan sekadar pembukaan lowongan kerja biasa. Rekrutmen kali ini menjadi panggilan pengabdian mulia sebagai ASN PPPK, dengan status resmi dari negara, untuk membangun pendidikan dari akar rumput.

Kenapa Harus Daftar Guru Sekolah Rakyat?

Tidak semua ASN punya peran sebesar ini. Guru Sekolah Rakyat tak hanya mengajar, tapi juga menjadi agen perubahan sosial.

Keistimewaan yang akan diperoleh:

Status ASN PPPK di bawah Kemensos

2. Diangkat resmi sebagai Aparatur Sipil Negara dengan perjanjian kerja.

3. Gaji dan Tunjangan ASN

4. Mendapatkan penghasilan sesuai regulasi PPPK, plus tunjangan fungsional.

Pelatihan Khusus

Guru PPPK Sekolah Rakyat yang akan ditugaskan di 59 wilayah prioritas akan mendapat pembekalan pelatihan karakter, kurikulum transformatif, dan metode pengajaran untuk wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan).