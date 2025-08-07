Kisah Inspiratif Bripka Rian Fardiansyah, Polisi Nyambi Jadi Badut, ‘Apa Pun Selagi Tidak Merugikan Orang Lain’

FAJAR.CO.ID, BABEL -- Di tengah maraknya sorotan publik terhadap kinerja kepolisian, kisah polisi satu ini jadi inspirasi dan menyentuh hati publik.

Dia adalah Bripka Rian Fardiansyah, Anggota Ditpamobvit Polda Bangka Belitung (Babel).

Sosoknya kini viral dan menyita perhatian publik setelah aksinya sebagai badut sekaligus polisi tersebar di media sosial.

Namanya pun semakin ramai dibahas di media sosial. Salah satunya diunggah akun @dwioktariyadi di X.

"Apa pun selagi tidak merugikan orang lain, yang penting demi keluarga (Rian Badut Sulap)," demikian unggahan akun tersebut mengulang kembali pernyataan Bripka Rian Fardiansyah.

Tampak video yang diunggahnya, Bripka Rian Fardiansyah terlihat menjalani kehidupan yang penuh warna.

Baru saja dia menggantikan seragam polisinya dengan kostum khas badut. Wajah pun dirias sedemikian rupa agar tampak seperti badut.

Ya, Pria bertubuh tambun itu bukan saja seorang anggota Polri, tetapi juga seorang badut panggilan yang rajin menghibur anak-anak dalam berbagai acara.

Dilansir dari sejumlah media mainstream, pria ini melakukan profesi tambahan itu, ternyata dilandasi oleh niat tulus: ingin membahagiakan anak-anak, terutama yang kurang mampu.

Dia juga berniat mengumpulkan uang demi impian menunaikan ibadah ke Makkah.

Rian Fardiansyah tak hanya membuat anak-anak tertawa tetapi juga menyisipkan pesan-pesan keselamatan berkendara dalam pertunjukannya.

Hal ini pun membuat dua profesinya baik sebagai badut dan polisi berjalan beriringan untuk sarana edukasi dini kepada anak-anak.