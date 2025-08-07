Lihat Putrinya Menangis Ditusuk Jarum Suntik, Lisa Mariana Mellow

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Selebgram Lisa Mariana tak kuasa menahan air mata saat putrinya yang berinisial CA menangis saat jarum suntik disuntikkan pada dirinya.

Putri Lisa Mariana itu ikut disuntik guna pengambilan sampel darah guna kepentingan tes DNA yang dilakukan Bareskrim Polri di Jakarta, Kamis (7/8).

Saat jarum suntik mengenai titik pengambilan sampel darahnya, putri CA dilaporkan menangis karena merasakan sakit akibat suntikan jarum tersebut. Melihat hal itu, Lisa Mariana juga ikut menangis.

Lisa Mariana sendiri mengaku merasa sedih karena harus melihat putrinya yang masih kecil ditusuk jarum suntik.

“Agak mellow saja karena anak sekecil itu ditusuk jarum. Jadi, agak nangis,” katanya.

Kisah haru yang mewarnai proses pengambilan sampel darah untuk kepentingan tes DNA itu dibenarkan Kuasa hukum selebgram Lisa Mariana, Bertua Hutapea.

Bertua Hutapea mengakui jika CA yang merupakan putri kliennya Lisa Mariana menangis saat disuntik untuk diambil sampel darahnya guna keperluan tes DNA.

Bagi Bertua momen haru itu sebagai salah satu wujud perjuangan Lisa Mariana sebagai seorang ibu yang sedang memperjuangkan hak atas putrinya.

“Ketika darah CA diambil, dia menangis. Itulah Lisa Mariana memperjuangkan hak identitas anaknya,” katanya.

Terkait tes DNA tersebut, Lisa Mariana begitu yakin bahwa hasil dari proses tersebut akan sesuai dengan yang diungkapkan selama ini.

Saat ditanya wartawan soal kemungkinan tes DNA berbeda dari yang dibayangkan, Lisa Mariana dengan tegas menyatakan itu tidak mungkin.