Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Kompak Berbaju Cokelat Saat Tes DNA di Bareskrim, Hasilnya Bikin Was-was

FAJAR.CO.ID, JAKARTA --Tak hanya Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana juga memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan uji pengambilan sampel dalam rangka tes DNA sebagai tindak lanjut kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Ridwan Kamil.

Lisa Mariana tiba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya sekitar pukul 10.45 WIB, Kamis (7/8/2025) dengan rambut dikuncir serta mengenakan blouse berwarna cokelat senada dengan warna busana yang dikenakan Ridwan Kamil.

Dalam pernyataannya, Lisa berharap tidak ada rekayasa daro hasil Tes DNA putrinya dengan Ridwan Kamil nantinya.

"Doain yang terbaik, semoga semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada rekayasa," kata Lisa Mariana.

Lisa kemudian beranjak masuk ke gedung Bareskrim Polri.

Dua jam sebelumnya, Ridwan Kamil sebagai pihak pelapor telah tiba lebih dulu sekira pukul 08.57 WIB, juga didampingi tim kuasa hukumnya.

Dia tampak mengenakan kemeja dan jas bernuansa warna cokelat, mengenakan kacamata hitam, dan membawa tas jinjing berwarna hitam.

Setibanya di gedung Bareskrim, Ridwan Kamil hanya melempar senyum dan irit bicara saat diberondong pertanyaan oleh wartawan terkait agenda pemeriksaannya.

Mantan Wali Kota Bandung itu hanya menyapa singkat awak media.

"Selamat pagi," sapanya tersebut sambil berlalu masuk gedung.

Sebelumnya Ridwan Kamil, Lisa Mariana dan putrinya CA merima surat panggilan dari Bareskrim Polri untuk melakukan uji pengambilan DNA.

“Apa pun hasilnya ke depan, saya ingatkan sekali lagi, Pak Ridwan Kamil menerima dengan baik dengan segala kedewasaan beliau, dengan segala tanggung jawab beliau karena itulah bentuk penghormatan beliau kepada proses hukum yang berlanjut,” tegas kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar. (Pram/fajar)