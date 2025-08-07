Lisa Mariana dan RK Jalani Tes DNA, Sampel Apa Saja yang Diambil? Ini Penjelasan Pengacara

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana (LM) menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, pada Kamis (7/8/2025).

Hal serupa juga dilakukan oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) yang datang lebih dahulu.

Proses pengambilan sampel DNA dalam kasus dugaan ayah biologis anak selebgram Lisa Mariana telah selesai dilakukan siang tadi.

Melalui keterangan persnya, pengacara LM, Jhonboy Nababan membenarkan bahwa sampel darah dan air liur Lisa Mariana serta putrinya, Celina Azzura, sudah diambil.

Jhonboy Nababan mengatakan, berdasarkan informasi dari penyidik, hasil tes DNA yang dilakukan Pusdokkes Polri.

Dia membeberkan, Lisa Mariana sempat menangis saat melihat darah putrinya diambil.

"Hasilnya paling lama keluar dalam waktu 10 hari. Maka itu, kami bakal menantikan hasil tes tersebut," katanya.

Ada pun, sampel DNA dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, juga telah diambil lebih dahulu di Bareskrim Polri.

Sampel dari ketiganya bakal menjadi langkah penting untuk menguji kecocokan DNA demi menjawab polemik mengenai ayah biologis dari Celina Azzura putri LM. (bs-sam/fajar)