Muannas Alaidid Sentil Said Didu: Setiap Hari Rewel Banget Adu Domba Prabowo dan Jokowi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengacara yang kerap diasosiasikan dengan Presiden ke-7 Jokowi, Muannas Alaidid menyentil Said Didu. Ia menyebut eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sedang melamar pekerjaan.

Hal tersebut, diungkapkan Muannas, menanggapi sebuah potongan video yang menunjukkan Said Didu memberi pernyataan di program Rakyat Bersuara iNews TV.

“Haha lagi ngelamar kerjaan @msaid_didu, susah masuk,” kata Muannas dikutip dari unggahannya di X, Kamis (7/8/2025).

Konsultan Hukum Pengembang Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 itu menyebut tiap hari Didu ribut. Berusaha mengadu domba Jokowi dengan Presiden Prabowo.

“Setiap hari rewel banget adu domba pak @prabowo & @jokowi, agak 'tersiksa' kayaknya kalo keduanya masih akur-akur aja,” ujar Muannas.

“Padahal orang model begini berkali-¥_•* disindir jangan merasa paling pinter,” tambahnya.

Ia menyebut Didu orang yang merasa paling tahu.

“Kok ini orang merasa paling tau dari isi kepalanya, nanti Prabowo lantang lagi sebut hidup Jokowi bisa pingsan didu,” pungkasnya.

Adapun, dalam pernyataan Didu yang ditanggapi Muannas. Ia menegaskan abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto tidak ada kontrak politik.

“Dilaporkan hakim itu, kalau menganggap itu deal politik tidak ada melaporkan hakim. Tidak ada deal pokitik,” ujarnya.

Menurut Didu, pemberian abolisi dan amnesti kepada dua tokoh tersebut, juga sebagai sinyal kepada publik.

“Kira-kira Pak Prabowo mengumumkan, hei jarakku sekarang dengan Megawati dengan Anies. Karena Anies disimbolkan dengan Tom Lembong, dan Jokowi adalah sama. Kira-kira itu sinyalnya,” pungkasnya.

(Arya/Fajar)