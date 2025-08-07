Muncul Lagi Kode Terbaru Azizah Salsha Diduga Pisah dari Pratama Arhan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rumah tangga pasangan muda selebriti, Azizah Salsha dan Pratama Arhan kembali diterpa isu retak. Hubungan mereka diduga sedang tidak harmonis alias merenggang.

Dugaan pertama mencuat saat Pratama Arhan yang merupakan pemain Timnas Sepakbola Indonesia menghapus semua foto momen pernikahan dengan Azizah di laman Instagramnya.

Foto yang tersisa hanya saat momen lebaran Idul Fitri.

Isu tak sedap ini makin menguat setelah chat Azizah Salsha dengan ibunya, Nurul Anastasya beredar masif di media sosial.

"Semoga kakak sehat-sehat dan selalu dalam lindungan Allah… Maafin Ummi ya, jangan tinggalin salat 5 waktunya, jangan tinggalin Allah," tulis Nurul Anastasya.

"Umi Abi sayang kakak, Umi kangen kakak. Tiba-tiba dari tadi nangis aja," sambungnya.

Menjawab pesan dari sang ibu, Azizah sontak meminta maaf karena belum sepenuhnya menjadi anak yang diharapkan orang tua.

Namun selebgram papan atas itu menegaskan, selalu sayang dan cinta ke orang tua. Ia tak pernah melupakan itu.

"Maafin kakak juga ya, Mi. Belum bisa jadi anak yang Umi pengin. Belum bisa *** Umi. Tapi, kakak sayang Umi," balas Azizah dalam percakapan tersebut.

Publik para pengguna media sosial pun menduga-duga bahwa permintaan maaf Azizah ke ibunya tersebut menyiratkan kegagalan Azizah Salsha mempertahankan rumah tangga sesuai harapan orang tua.

Kabar munculnya gonjang-ganjing ini bermula saat Azizah Salsha kepergok bermain Padel bareng mantan kekasihnya, Philo Paz Armand. Momen kebersamaan mereka langsung bikin heboh dan menjadi perbincangan hangat.