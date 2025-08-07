Menu
Perhatian, CPNS 2025 Tidak Dibuka, Ini Jalur Resmi Daftar ASN Tahun Ini

Redaksi Fajar Online - Nasional
Ilustrasi seleksi CPNS

FAJAR.CO.ID -- Penerimaan dan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2025 dipastikan tidak akan dibuka tahun ini. Kendati demikian, pemerintah masih membuka jalur lain untuk mendaftar menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peminat abdi negara selama ini selalu menantikan kabar terbaru dari pemerintah terkait dibukanya seleksi CPNS. Jutaan pencari kerja selalu memberikan perhatian besar serta menantikan kesempatan mendaftar sebagai ASN melalui jalur CPNS.

Meski pemerintah belum membuka penerimaan ASN dari jalur CPNS, masyarakat tak perlu khawatir, karena pemerintah tetap membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Itu pun dengan formasi dan kuota terbatas di sejumlah instansi tertentu.

Dengan belum dibukanya seleksi CPNS, maka jalur PPPK menjadi satu-satunya pintu masuk menjadi ASN tahun ini. Tentu dengan peluang yang juga sangat selektif.

Alasan Seleksi CPNS 2025 Ditiadakan

Pemerintah memutuskan tidak mengadakan seleksi CPNS 2025. Alasan utama pemerintah meniadakan rekrutmen CPNS 2025 adalah karena proses seleksi CPNS 2024 masih berjalan.

Rupanya, pekerjaan pemerintah mengatur seleksi CPNS sebelumnya juga belum rampung. Pemerintah harus menyelesaikan dua tahap besar rekrutmen tahun sebelumnya, yang masing-masing ditargetkan tuntas pada pertengahan dan akhir 2025.

Jumlah pelamar CPNS 2024 lalu terbilang sangat tinggi. Jumlahnya mencapai jutaan orang menyebabkan proses seleksi memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan.

