Persib vs Semen Padang, Persija Tantang Persita, Berikut Jadwal Super League Pekan Pertama

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia, BRI Super League 2025/2026, akan resmi dimulai pada Jumat, 8 Agustus 2025. Operator liga, I.League, telah merilis jadwal pekan pertama yang akan menjadi pembuka musim baru. Sebanyak 18 tim, termasuk tiga tim promosi — PSIM Yogyakarta, Bhayangkara FC, dan Persijap Jepara — siap meramaikan persaingan yang akan berlangsung hingga Mei 2026.

Laga pembuka musim ini mempertemukan Persebaya Surabaya melawan tim promosi PSIM Yogyakarta. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Jumat malam pukul 19.00 WIB, sekaligus menjadi seremoni resmi pembukaan musim 2025/2026. Di hari yang sama, Borneo FC akan menjamu Bhayangkara FC di Stadion Segiri, Samarinda, dan PSM Makassar akan meladeni Persijap Jepara di Parepare, keduanya digelar pukul 15.30 WIB.

Sabtu, 9 Agustus 2025, menjadi momen penting bagi juara bertahan Persib Bandung yang akan menghadapi Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pukul 15.30 WIB. Laga ini menjadi ujian awal Persib dalam mempertahankan gelar, sementara Semen Padang datang dengan ambisi besar. Manajemen Semen Padang bahkan menjanjikan bonus sebesar Rp300 juta kepada pemain jika mampu menaklukkan Persib.

Pada malam harinya, dua pertandingan akan digelar bersamaan pukul 19.00 WIB. Dewa United, yang musim lalu finis sebagai runner-up, akan menghadapi Malut United. Di sisi lain, Madura United akan menjamu Persis Solo. Kedua laga ini diprediksi berlangsung seru karena masing-masing tim melakukan perombakan skuad untuk musim ini.