Menu
Beranda Nasional Prabowo Ingin KSTI 2025 Lahirkan Terobosan, Sri Mulyani Ungkap Anggaran untuk Sektor Pendidikan

Prabowo Ingin KSTI 2025 Lahirkan Terobosan, Sri Mulyani Ungkap Anggaran untuk Sektor Pendidikan

Hamsah umar - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Presiden Prabowo Subianto saat membuka Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) 2025 yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Kota Bandung, Kamis (7/8/2025), menghadirkan para ribuan peneliti hingga rektor dari seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto yang hadir membuka acara tersebut menegaskan pentingnya menjaga kemurnian KSTI 2025 dari kepentingan politik praktis.

“Biar lebih bebas gitu ya. Jangan dipelintir, jangan dipolitisasi. Ini kan kita bicara ilmu, sains, teknologi,” kata Presiden Prabowo.

Dalam pidatonya sendiri, Prabowo memberikan ruang diskusi yang lebih substantif dan bebas kepada peserta, bertujuan menghindari distorsi dan penggiringan opini yang dapat mengganggu substansi forum ilmiah.

KSTI 2025 menjadi wadah strategis yang mempertemukan ilmuwan, akademisi, pelaku industri, dan pengambil kebijakan lintas sektor.

Prabowo lantas berharap agar forum yang mempertemukan para peneliti, pelaku industri dan pemerintah itu menghasilkan terobosan nyata dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan Indonesia.

Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 atau sekitar Rp750 triliun telah dialokasikan untuk sektor pendidikan. Itu setara dengan 20 persen.

“20 persen dari APBN didesain untuk pendidikan, itu mandat konstitusi. Tahun ini anggarannya Rp750 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Dukungan keuangan negara menjadi fondasi utama dalam mendorong penguasaan sains dan teknologi, yang diharapkan menjadi pendorong yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga daya saing ekonomi nasional.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Ahmad Khozinudin ke Prabowo: Jangan Beri Amnesti ke Silfester!
Hadiri KSTI 2025, Prabowo Yakin Talenta Sains dan Teknologi yang Andal akan Bawa Indonesia Maju
Budi Arie Ikut Presiden Prabowo Soal Masuk Partai, Jhon Sitorus: Dulu Tegak Lurus ke Jokowi, Sekarang Prabowo
Prabowo Ingin di 514 Kabupaten dan Kota Dibangun Rumah Sakit Berstandar Internasional
Rocky Gerung Prediksi Ada Konsekuensi Besar Jika Prabowo Tidak Keluarkan Abolisi dan Amnesti
Prabowo Larang Pengibar Bendera One Piece, Heru Subagia: Ada Ketakutan Luar Biasa
Lebih Dekat ke Jokowi Ketimbang Prabowo, Alasan Bahlil Lahadalia Mudah Dilengserkan dari Golkar
Buntut Abolisi dan Amnesti, Pengamat: Bukan Berarti Membuat Kubu Anies atau Hasto PDIP Tidak Buas Lagi