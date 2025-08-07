Presiden Prabowo Bilang Ingin Bereskan Aktor-aktor yang Miskinkan Rakyat, Susi Pudjiastuti Beri Respons

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Susi Pudjiastuti membalas pernyataan menarik dari Presiden Prabowo Subianto.

Ini berkaitan dengan pernyataan Presiden Prabowo soal aktor yang ingin memiskinkan rakyat.

Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Susi Pudjiastuti memberikan dukungan terkait hal ini.

Ia menyebut dukungan penuh diberikan ke Predisen Prabowo dengan aktor-aktor yang dimaksud dan masuk kategori tidak berubah.

“Kami dukung Bapak, bila mereka tidak berubah,” tulisnya dikutip Kamis (7/8/2025).

Susi bahkan meminta untuk aktor-aktor yang dimaksud agar disebut lebih rinci termasuk namanya.

“Bapak sebutkan namanya dan tunjukan orangnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap pemerintah yang tidak menerima adanya upaya-upaya sistematis yang berpotensi memiskinkan rakyat demi kepentingan segelintir pihak.

"Kita tidak bisa dibohongi, kita tidak bisa ditipu lagi, kita ingin baik kita ingin beri kesempatan kepada semua tapi kita tidak rela rakyat Indonesia dimiskinkan terus," katanya.

Ia bahkan blak-blakkan menyebut terdapat aktor-aktor dalam sistem ekonomi yang memiliki agenda berbeda.

Mulai dari kepentingan nasional dan berorientasi pada keuntungan semata tanpa memedulikan kondisi masyarakat.

Menurutnya, pihak-pihak tersebut bahkan dinilai tidak segan untuk terus menekan kesejahteraan rakyat demi mengakumulasi kekayaan.

"Pemain-pemain di ekonomi ini ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa,” sebutnya.