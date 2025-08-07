Menu
Beranda Nasional PSM Makassar Klaim Sengketa dengan Wiljan Pluim Sudah Selesai

PSM Makassar Klaim Sengketa dengan Wiljan Pluim Sudah Selesai

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Komentar
  • Bagikan
Kapten PSM Makassar, Wiljan Pluim (foto: media officer PSM Makassar)

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR -- Manajemen PSM Makassar memberikan penjelasan terkait situasi yang dihadapi timnya saat ini.

Jelang berlangsungnya Super League 2025/2026, PSM Makassar disebut belum bisa mendaftarkan pemain barunya untuk berlaga.

Ini berkaitan dengan sanksi FIFA yang didapatkan oleh PSM persoalan sengketa dengan mantan pemain asingnya, Wiljan Pluim.

Manajer tim PSM, Muhammad Fajrin, memastikan bahwa manajemen telah memenuhi seluruh kewajiban yang diminta FIFA.

Bukan hanya persoalan sengketa dengan Pluim melainkan mantan pemain lainnya seperti Yakob Sayuri dan Yance Sayuri.

“Iya, yang bisa kami sampaikan saat ini, kami (manajemen PSM) sudah menyelesaikan kewajiban sesuai dengan putusan FIFA-nya,” kata Fajrin dikutip Kamis (7/8/2025).

Fajrin menjelaskan bahwa pembayaran kepada Pluim telah dilakukan sejak 1 Agustus 2025

Hanya saja, status banned PSM dari FIFA sampai saat ini belum dicabut. karena menunggu konfirmasi dari pihak Pluim atau kuasa hukumnya.

“Sesuai prosedur, setelah klub membayar, pihak pemain atau pengacara wajib memberikan laporan penerimaan dana ke FIFA. Masa tenggangnya lima hari sejak transaksi. Artinya, seharusnya sudah masuk per 6 Agustus,” jelasnya.

Manajer PSM itu punya harapan besar pihak Pluim segera melakukan konfirmasi agar status klub bisa kembali normal dan pemain baru dapat didaftarkan.

Apalagi, Yuran Fernandes dan kawan-kawan akan segera memulai petualangannya di Super League 2025/2026.

PSM Makassar dijadwalkan menjalani laga perdana menghadapi Persijap Jepara di Stadion Gelora BJ Habibie, Jumat (8/8/2025).

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Resmi! PSM Makassar Launching Jersey Baru, Motif Mewah Nan Elegan Khas Adidas
Siap Bersaing dengan PSMS Medan, Persebaya Surabaya Didesak Datangkan Kembali Osvaldo Haay
Sanksi dari FIFA Masih Menghantui, PSM Makassar Masih Was-was H-1 Jelang Laga Perdana Hadapi Persijap Jepara
Belum Rampungkan Sanksi dari FIFA, PSM Makassar Terancam Tidak Bisa Daftarkan Pemain Baru untuk Super League 2025/2026
Bukan Abu Razard Kamara, Juara Jordanian Champion Disebut Bakal Merapat ke PSM?
CLBK, Persebaya Pulangkan Leo Lelis Jelang Super League 2025/2026
Abu Razard Kamara Belum Gabung di Skuad, PSM Makassar Gagal Rekrut?
Medsos Spill Jersey Terbaru PSM Makassar, Ini Detail Keren Jersey PSM Makassar