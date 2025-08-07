PSM Makassar Vs Persijap Jepara, Ajang Pembuktian Racikan Asing?

FAJAR.CO.ID, JEPARA -- Persijap Jepara dan PSM Makassar akan melakoni laga perdana pada ajang Super League 2025/2026, di Stadion Gelora BJ Habibie, Jumat (8/8/2025) mulai pukul 20.00 WITA.

Karena ini adalah laga perdana bagi kedua tim di musim kali ini, kedua tim tentu ini tampil sebagai pemenang. Semangat untuk meraih kemenangan di laga pembuka ini tentu akan terasa lebih berlipat bagi PSM Makassar.

Status sebagai tuan rumah tentu menjadi alasan bagi anak asuhan Bernardo Tavares untuk memenangkan pertandingan ini.

Bagi Persijap Jepara, meski berstatus sebagai tim tamu, mereka juga tentu ingin memaksimalkan peluang untuk meraih kemenangan. Bahkan jika mampu menang, tentu akan menjadi istimewa bagi Persijab karena mampu mengalahkan PSM di kandang sendiri.

Nah menghadapi laga pembuka ini, kedua tim dipastikan akan sama-sama memaksimalkan racikan pemain asingnya. Persijap bahkan dikabarkan langsung memasukkan tujuh pemain sejak awal serta menyiapkan dua di bangku cadangan.

Persijap Jepara tampak siap dengan legiun asingnya, meliputi Najeeb Yakubu, Diogo Araújo Brito, Carlos Henrique França Freires, Rodrigo Moura do Nascimento, Mike Sudi Abdallah, Elvis Sakyi, Alexis Nahuel Gómez, Douglas Nonato Oliveira Cruz, serta Rosalvo Candido Rosa Junior. Rata-rata asal pemain asing Laskar Kalinyamat ini berasal dari Amerika Latin.

Dalam laga pertama ini, juga akan menjadi laga yang panas. Lantaran PSM Makassar juga memiliki pemain asing dari Brasil: Alex Tanque, Lucas Dias, dan Savio Roberto.

Kehadiran pemain baru, penyerang asal Kongo, Jacques Themopele, juga patut memantik kewaspadaan barisan pertahanan Persijap.