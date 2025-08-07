Resmi! PSM Makassar Launching Jersey Baru, Motif Mewah Nan Elegan Khas Adidas

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR -- PSM Makassar secara resmi mengumumkan seragam tempur barunya untuk mengarungi Super League musim 2025/2026.

Untuk jersey terbaru ini, PSM yang seperti dikabarkan sebelum menggandeng apparel International, yaitu Adidas.

Kolaborasi ini tentunya punya harapan dan hadirnya Adidas bisa kembali membawa PSM ke era kejayaan.

Lewat unggahan di akun media sosial Instagam Adidas Indonesia, jersey Home PSM Makassar untuk musim 2025/2026 diperkenalkan.

“ewako spirit 🤝🏻 three stripes introducing the new @psm_makassar Home 25/26 jersey,” tulis caption unggahan tersebut.

Masih dengan warna dasar kebanggan tim berjuluk Juku Eja itu yaitu meran maroon kolaborasi dengan Adidas terlihat elegan.

Khas temple jersey Adidad, seragam Victor Luiz Cs juga dilengkapi strip-strip berwarna putih di beberapa bagian jersey.

Sepintas jersey PSM Makassar ini hampir mirip dengan raksasa Liga Inggris yaitu Liverpool yang juga berkolaborasi dengan Adidas namun berbeda warna dasar.

Sementara untuk jersey kiper hadir dengan warna yang lebih mewah dan simple yaitu hitam.

Untuk kombinasi lain di bagian sisi jersey hadir strip dengan motif yang sama dengan jersey pemain namun dengan warna hijau.

Nantinya, jersey terbaru ini akan digunakan PSM Makassar saat berhadapan dengan Persijap Jepara di laga perdana Super League 2025/2026.

Laga PSM Makassar menghadapi Persijap Jepara di laga perdana ini bakal berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Jumat (8/8/2025) mulai pukul 20.00 WITA

(Erfyansyah/fajar)