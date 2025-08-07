Ridwan Kamil Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri, Penampilannya Disorot

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mantap menjalani tes DNA guna membuktikan tudingan Lisa Mariana terkait jalinan hubungan gelap hingga memiliki anak berjenis kelamin perempuan.

Ridwan Kamil tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis pagi, sekitar pukul 08.57 WIB dengan didampingi tim kuasa hukumnya.

Ia akan menjalani tes DNA terkait laporan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Lisa Mariana.

Dia tampak mengenakan kemeja dan jas bernuansa warna cokelat, mengenakan kacamata hitam, dan membawa tas jinjing berwarna hitam.

Setibanya di gedung Bareskrim, Ridwan Kamil hanya melempar senyum dan irit bicara saat diberondong pertanyaan oleh wartawan terkait agenda pemeriksaannya.

Mantan Wali Kota Bandung itu hanya menyapa singkat awak media.

"Selamat pagi," sapanya tersebut sambil berlalu masuk gedung.

Sebelumnya Ridwan Kamil merima surat panggilan dari Bareskrim Polri untuk melakukan uji pengambilan sampel dalam rangka tes DNA.

Selain Ridwan Kamil, penyidik Bareskrim Polri juga mengundang Lisa Mariana dan putrinya, CA.

“Apa pun hasilnya ke depan, saya ingatkan sekali lagi, Pak Ridwan Kamil menerima dengan baik dengan segala kedewasaan beliau, dengan segala tanggung jawab beliau karena itulah bentuk penghormatan beliau kepada proses hukum yang berlanjut,” tegas kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar.

Muslim menyampaikan, Lisa Mariana menjadi masalah karena menyampaikan anaknya yang saat ini berusia kurang lebih 3,5 tahun sebagai anak RK tanpa ada bukti kuat melandasinya.