Sepakat Gabung Manchester United, Benjamin Sesko Akan Diperkenalkan Dalam Waktu Dekat Ini

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Benjamin Sesko

FAJAR.CO.ID,MANCHESTER -- Manchester United disebut tinggal selangkah lagi untuk jadi pemenang dalam perburuan tanda tangan pemain Benjamin Sesko.

Saga transfer Benjamin Sesko dari RB Leipzig ke Manchester United kabar sudah bakal rampung.

Sang penyerang disebut menolak tawaran dari tim asal Inggri lainnya yaitu Newcatsle United.

Ini dilakukan Sesko demi menerima pinangan dari MU mengajukan proposal senilai 74 juta paun (sekitar Rp1,6 triliun).

Kabar ini disampaikan oleh jurnalis Give Me Sport, Ben Jacobs, yang menyebut bahwa Sesko secara terbuka menyatakan pilihannya jatuh kepada Setan Merah.

Laporan ini diperkuat oleh David Ornstein dari The Athletic, yang mengungkap bahwa kesepakatan antara MU dan Leipzig kini memasuki tahap akhir.

Bersama pelatih Ruben Amorim, penyerang asal Slovenia ini diproyeksikan sebagai penyerang utama.

Kabar lainnya mengatakan Benjamin Sesko bakal segera diperkenalkan sebagai rekrutan baru Setan Merah.

Meski begitu, debut Sesko kemungkinan besar baru terjadi saat Premier League 2025/26 resmi dimulai.

Menurut laporan TBR Football, MU berencana memperkenalkan Sesko kepada publik Old Trafford saat laga uji coba terakhir melawan Fiorentina, Sabtu (9/8/2025).

(Erfyansyah/fajar)

