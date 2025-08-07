Siap Bersaing dengan PSMS Medan, Persebaya Surabaya Didesak Datangkan Kembali Osvaldo Haay

FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Perburuan Osvaldo Haay jelang berlangsungnya musim 2025/2026 masih terus jadi pembahasan hangat.

Kali ini nama tim Championship, PSMS Medan jadi yang terdepan untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain.

Hanya saja, Persebaya Surabaya juga dikabarkan masih berusaha untuk mendekati mantan pemainnya itu.

Bahkan disebut tim berjuluk Bajul Ijo ini mendapatkan desakan dari para suporter atau yang disebut Bonek untuk mendatangkan Haay.

Semuanya tentu berawal dari unggahan Osvaldo Haay di media sosial yang seolah mengirim kode dirinya akan kembali merapat ke Persebaya.

Dalam unggahan yang dibagikan pada Minggu (27/7/2025) itu, Osvaldo Haay membagikan momen saat beraksi dengan seragam Persebaya Surabaya di laga kontra Arema FC.

Unggahan ini pun langsung mendapatkan banyak komentar dari para bonek yang mendesak timnya untuk mendatangkan sang pemain.

Persebaya Surabaya bisa saja menuruti permintaan Bonek untuk membawa pulang Osvaldo Haay.

Hal ini mengingat pemain label Timnas Indonesia saat ini tengah menganggur.

Haay juga bisa dikatakan terbuka dengan beberapa tawaran yang datang mengingat statusnya yang masih bebas transfer.

Menarik menantikan bagaimana perkembangan saga transfer Osvaldo Haay setelah dirinya absen lama di sepakbola Indonesia.

Selain dua tim tersebut yang disebut mengincarnya, mantan pemain Timnas Indonesia ini juga disebut berusaha didekati oleh Persib Bandung dan Persipura Jayapura.

