Beranda Ekonomi Sinergi BRI dan Indogrosir Hadirkan Inovasi Transaksi, Dukung UMKM dan Ritel Modern

Sinergi BRI dan Indogrosir Hadirkan Inovasi Transaksi, Dukung UMKM dan Ritel Modern

Zaki Rif'an - Ekonomi
FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat kolaborasinya dengan berbagai mitra strategis dalam menghadirkan solusi keuangan yang relevan dan inklusif. Salah satunya diwujudkan melalui peluncuran Kartu Debit Co-Branding BRI – Indogrosir, yang secara resmi diperkenalkan bertepatan dengan pembukaan outlet terbaru Indogrosir di Gianyar, Bali (31/7).

Kolaborasi antara BRI dan Indogrosir ini menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan layanan perbankan dengan ekosistem ritel modern. Melalui kartu debit co-branding ini, nasabah dapat menikmati kemudahan transaksi yang praktis, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM dan pelanggan Indogrosir di seluruh Indonesia.

Direktur Network and Retail Funding BRI Aquarius Rudianto menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen BRI dalam memperluas akses layanan keuangan digital yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

“Kami terus berinovasi untuk menghadirkan layanan keuangan yang semakin dekat dengan aktivitas keseharian masyarakat, terutama pelaku usaha ritel dan UMKM. Melalui sinergi ini, kami berharap pelanggan Indogrosir bisa memperoleh pengalaman transaksi yang nyaman sekaligus akses pembiayaan yang inklusif untuk mendukung pengembangan usaha mereka,” ujar Aquarius.

Dalam rangka menyambut peluncuran ini, BRI menghadirkan berbagai program menarik bagi pengunjung. Nasabah yang membuka rekening tabungan dan mengajukan Kartu Debit Co-Branding BRI – Indogrosir berkesempatan mendapatkan hadiah hingga 250.000 poin Indogrosir, yang dapat ditukarkan dengan berbagai produk pilihan di seluruh gerai Indogrosir.

