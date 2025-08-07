Menu
Stadion BJ Habibie Jadi Saksi Duel Pembuka Super League PSM vs Persijap, Berikut Jadwal dan Link Streamingnya

Zaki Rif'an - Nasional, Olahraga
Skuad PSM Makassar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Duel menarik akan membuka pekan perdana Super League 2025/2026. PSM Makassar dijadwalkan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, pada Jumat (8/8/2025) pukul 20.00 WITA.

Sebagai tuan rumah, PSM Makassar diunggulkan dalam laga ini. Tim berjuluk Juku Eja tersebut memiliki pengalaman lebih matang dan akan mendapat dukungan penuh dari suporter fanatiknya. Status sebagai salah satu tim tertua di kompetisi juga menjadi kekuatan psikologis tersendiri bagi skuad asuhan Bernardo Tavares.

Namun, PSM tak bisa menganggap remeh Persijap Jepara. Tim promosi asal Jawa Tengah itu datang dengan semangat tinggi dan persiapan matang. Persijap diketahui telah melakukan perombakan skuad secara besar-besaran demi bersaing di kasta tertinggi.

“Persijap Jepara tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka siap memberikan perlawanan sengit dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level teratas,” ujar salah satu pengamat sepak bola lokal menjelang pertandingan.

Pertemuan ini akan menjadi yang pertama bagi kedua tim setelah terakhir kali berhadapan pada tahun 2010 silam. Hal ini menambah daya tarik tersendiri bagi para pencinta sepak bola nasional.

Laga ini dapat disaksikan secara langsung oleh para penggemar melalui saluran televisi dan platform streaming resmi, termasuk aplikasi Vidio selaku broadcaster resmi Super League 2025/2026. (Erfyansyah/fajar)

