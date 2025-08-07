Menu
Beranda Nasional Syarat, Mekanisme, dan Perkiraan Gaji PPPK Paruh Waktu, Begini Skema Pengangkatannya

Syarat, Mekanisme, dan Perkiraan Gaji PPPK Paruh Waktu, Begini Skema Pengangkatannya

Redaksi Fajar Online - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Aliansi R2 R3 se Indonesia yang meminta agar penyelesaian pengangkatan PPPK 2024 dituntaskan tahun ini.. Foto dok. Aliansi R2 R3 for JPNN

FAJAR.CO.ID -- Pengangkatan PPPK Paruh Waktu 2025 menjadi peluang baru bagi tenaga non-ASN yang belum lolos seleksi ASN 2024. Skema kerjanya fleksibel dan penghasilan minimal sesuai UMR. Program ini menjadi jembatan solusi atas penataan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.

Namun, honorer yang ingin menjadi PPPK Paruh Waktu juga harus memenuhi sejumlah persyaratan dan mengetahui mekanisme pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu. Honorer yang tertarik menjadi PPPK Paruh Waktu juga harus mengetahui perkiraan gaji di setiap daerah berbeda.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan bahwa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada tahun 2025 hanya ditujukan untuk penataan pegawai non-ASN.

Pengangkatan honorer menjadi PPPK Paruh Waktu merupakan upaya pemerintah menyelesaikan masalah tenaga non-ASN yang belum tertampung dalam formasi. Penggajian dan kebutuhan pengangkatan PPPK Paruh Waktu diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah.

Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan seleksi ASN tahun anggaran 2024.

Prioritas untuk Non-ASN Gagal Seleksi CASN 2024

Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Aba Subagja, menegaskan bahwa pemerintah komitmen menyelesaikan semua masalah honorer di seluruh Indonesia. Termasuk para honorer yang tidak lolos seleksi PPPK tahap 2.

Namun, perlu diketahui bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu hanya dapat diikuti oleh pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN 2024, baik jalur PPPK maupun CPNS, tetapi tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi.

Laman: 1 2 3
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Bocoran Gaji PPPK Paruh Waktu dari Aceh Sampai Papua, Provinsi Ini yang Terbesar
Pengusulan PPPK Paruh Waktu, Pentolan Honorer Ungkap Ketakutan Terbesar
Betulkah PPPK Paruh Waktu Sama Saja dengan Honorer? Begini Penjelasannya
Gaji Sesuai UMP, Pemerintah Buka Formasi PPPK Paruh Waktu, Begini Caranya
Rekrutmen PPPK 2025 Segera Dibuka, Apa Beda Penuh Waktu dengan Paruh Waktu?
Kopdes Merah Putih Bakal Pekerjakan Ratusan Ribu PPPK, Menko Zulhas Beber Alasannya
Nasib Honorer TMS pada Seleksi PPPK 2024, BKN Pastikan Tak Bisa Diangkat PPPK Paruh Waktu
SSCASN Aktif tapi CPNS 2025 Tak Dibuka, Ini Penjelasannya