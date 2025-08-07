Menu
Beranda Nasional Terbuka 853 Formasi, Penerimaan PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 Tahap 2, Catat Tahapan, Syarat, dan Jadwalnya

Terbuka 853 Formasi, Penerimaan PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 Tahap 2, Catat Tahapan, Syarat, dan Jadwalnya

Redaksi Fajar Online - Nasional
Komentar
  • Bagikan
ILUSTRASI. Pemberian SK PPPK kepada guru di Makassar (Foto: Istimewa)

FAJAR.CO.ID -- Peluang emas bagi alumni pendidikan keguruan untuk menunjukkan pengabdian di bidang pendidikan dengan terjun langsung ke masyarakat. Penerimaan ASN jalur PPPK Guru tahap 2 sudah dibuka.

Pemerintah menyiapkan sebanyak 853 formasi lewat penerimaan ASN jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Sekolah Rakyat 2025 tahap 2. Guru PPPK yang lolos seleksi akan mendapat penempatan di 59 sekolah berasrama binaan Kementerian Sosial (Kemensos) yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Penerimaan PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 tahap 2 ini wujud komitmen negara memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, daerah terpencil, dan kelompok rentan. Perekrutan PPPK Guru Sekolah Rakyat bukan sekadar memenuhi kebutuhan guru.

Program penerimaan PPPK Guru Sekolah Rakyat merupakan kolaborasi Kementerian PAN-RB, BKN, dan Kemendikbudristek. Inisiatif ini menjadi bukti konkret kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan perubahan di lapangan.

Kesempatan Langka untuk Lulusan PPG

Penerimaan PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 tahap 2 terbuka khusus bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang ingin mengabdi kepada masyarakat, terutama di daerah pelosok Indonesia. Sekaligus peluang membagikan ilmu secara nyata.

Tidak hanya sekadar menjadi pengajar, guru yang lolos akan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah berasrama yang menampung anak-anak dari latar belakang sosial yang penuh tantangan.

Lulusan PPG yang memiliki integritas, semangat sosial tinggi, dan ketangguhan untuk mengajar di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sangat diharapkan ikut berpartisipasi.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Kemensos Buka Formasi PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 untuk 59 Wilayah Prioritas, Segini Gaji dan Tunjangannya
Pengangkatan Honorer Jadi PPPK Bukan Tanpa Tes Sama Sekali, KemenPAN Tetapkan Sistem Prioritas
Perhatian, CPNS 2025 Tidak Dibuka, Ini Jalur Resmi Daftar ASN Tahun Ini
Pemprov Sulsel Siapkan Lahan 7,6 Hektare untuk Sekolah Rakyat, Pembangunan Dipastikan Gunakan Biaya APBN
Guru dan Masa Depan Sekolah Rakyat
ASN dan Keluarga Tertipu Travel Umrah, Iming-Iming Berangkat Murah Berujung Mimpi Buruk
Siswa Sekolah Rakyat Mengeluh Sakit Perut dan Cacar, Gus Ipul: Mungkin Karena Belum Terbiasa Makan Enak, Tiga Kali Sehari
Tak Hanya Guru, Ratusan Siswa Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri Padahal Gratis, Gus Ipul Ungkap Alasannya