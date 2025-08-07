Terbuka 853 Formasi, Penerimaan PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 Tahap 2, Catat Tahapan, Syarat, dan Jadwalnya

FAJAR.CO.ID -- Peluang emas bagi alumni pendidikan keguruan untuk menunjukkan pengabdian di bidang pendidikan dengan terjun langsung ke masyarakat. Penerimaan ASN jalur PPPK Guru tahap 2 sudah dibuka.

Pemerintah menyiapkan sebanyak 853 formasi lewat penerimaan ASN jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Sekolah Rakyat 2025 tahap 2. Guru PPPK yang lolos seleksi akan mendapat penempatan di 59 sekolah berasrama binaan Kementerian Sosial (Kemensos) yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.

Penerimaan PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 tahap 2 ini wujud komitmen negara memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, daerah terpencil, dan kelompok rentan. Perekrutan PPPK Guru Sekolah Rakyat bukan sekadar memenuhi kebutuhan guru.

Program penerimaan PPPK Guru Sekolah Rakyat merupakan kolaborasi Kementerian PAN-RB, BKN, dan Kemendikbudristek. Inisiatif ini menjadi bukti konkret kolaborasi lintas sektor untuk menghadirkan perubahan di lapangan.

Kesempatan Langka untuk Lulusan PPG

Penerimaan PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 tahap 2 terbuka khusus bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang ingin mengabdi kepada masyarakat, terutama di daerah pelosok Indonesia. Sekaligus peluang membagikan ilmu secara nyata.

Tidak hanya sekadar menjadi pengajar, guru yang lolos akan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah berasrama yang menampung anak-anak dari latar belakang sosial yang penuh tantangan.

Lulusan PPG yang memiliki integritas, semangat sosial tinggi, dan ketangguhan untuk mengajar di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sangat diharapkan ikut berpartisipasi.