Menu
Beranda Makassar Tidak Ada Seleksi CPNS dan PPPK 2025 untuk Instansi Daerah, Pemkot Makassar Usulkan PPPK Paruh Waktu

Tidak Ada Seleksi CPNS dan PPPK 2025 untuk Instansi Daerah, Pemkot Makassar Usulkan PPPK Paruh Waktu

Zaki Rif'an - Makassar, Nasional
Komentar
  • Bagikan
Pengangkatan CPNS dan PPPK Pemkot Sukabuni

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini tidak mengakomodir instansi daerah. Baik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Begitu pula Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Itu dikonfirmasi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Muh. Ilham Rasul.

Tahun ini, kata dia, pihaknya hanya mengusulkan PPPK Paruh Waktu. Tidak dengan PPPK Penuh waktu seperti tahun sebelumnya.

“Untuk pengusulan PPPK paruh waktu tetap ada,” kata Ilham saat dikonfirmasi fajar.co.id, Kamis (7/8/2025).

Meski begitu, Ilham mengatakan saat ini masih proses pengusulan di Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB.

“Saat ini sementara proses pengusulan ke Menpan,” terangnya.

Tahun ini, diketahui seleksi PPPK Penun Waktu hanya dibuka untuk tiga instansi.

Tiga instansi itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kejaksaan Agung, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

PPPK sendiri diketahui ada dua kategori, penuh waktu dan paruh waktu. Ada sejumlah perbedaan meski sama-sama PPPK.
(Arya/Fajar)

Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Pemerintah Buka PPPK Paruh Waktu, Ini Aturan dan Kisaran Gajinya
Pemerintah Beri Deadline, Honorer Wajib Diusulkan Jadi PPPK Sebelum Akhir Oktober
BUMN Asal China Tertarik Proyek Stadion Untia, Bagikan Background Pembangunan Stadion di Berbagai Negara Beserta Anggarannya
Bocoran Gaji PPPK Paruh Waktu dari Aceh Sampai Papua, Provinsi Ini yang Terbesar
Syarat, Mekanisme, dan Perkiraan Gaji PPPK Paruh Waktu, Begini Skema Pengangkatannya
Wali Kota Munafri: 150 Ribu Anak di Makassar Jadi Target Program Makan Bergizi Gratis
Pengusulan PPPK Paruh Waktu, Pentolan Honorer Ungkap Ketakutan Terbesar
Betulkah PPPK Paruh Waktu Sama Saja dengan Honorer? Begini Penjelasannya