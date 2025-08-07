Menu
Venna Melinda Sebut Verrell Bramasta Ingin Hubungannya dengan Fuji Diprivasi?

Zaki Rif'an - Selebriti
Venna Melinda

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Venna Melinda mengungkap hubungan anaknya Verrell Bramasta dan selebgram cantik Fujianti Utami.

Hal ini disampaikan Venna saat menjadi bintang tamu di salah satu stasiun televisi swasta.

Venna mengungkap saat ini anak sulungnya ingin kehidupan pribadinya lebih terprivasi.

Verrell tidak ingin karir politiknya harus dicampur dengan kehidupan pribadinya termasuk kehidupan percintaannya.

Verrell memang belakangan ramai dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan anak Haji Faisal itu.

Namun, sayangnya baik Fuji atau Verrell belum mengungkap status mereka yang sebenarnya.

Untuk itu, Verrell mengingatkan agar Venna tak terlalu memperlihatkan kedekatan dengan Fuji.

Venna memang kerap membagikan keakrabannya dengan gadis 22 tahun itu setelah dikenalkan oleh Verrell pada momen bulan ramadan lalu.

"Mama aku mau privasi, jadi mama jangan heboh-heboh," ungkap Venna meniru Verrell dikutip Pagi Pagi Ambyar Kamis (7/8/2025).

Menurut Venna atas arahan dari Verrell dia ingin hubungannya pribadinya tak perlu diumbar ke publik.

"Aku kayak gini kayak Uti kasih tante atau Verrell selamat yah? Tapi ujung-ujungnya mamah tolong yah kelurga itu privasi," jelasnya

"Anak zaman sekarang tuh harus didengarkan, meskipun aku emaknya nggak bisa seenak juga," sambungnya. (Elva/Fajar).

