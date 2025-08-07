Viral Bendera Bajak Laut di Hari Kemerdekaan, Ini Respons TNI

FAJAR.CO.ID, PALOPO -– Fenomena pengibaran bendera bajak laut ala anime Jepang One Piece saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia menjadi sorotan publik. Bendera dengan simbol tengkorak yang dikenal sebagai "Jolly Roger" dari kelompok Mugiwara itu bahkan sempat ramai dijadikan status di aplikasi pesan instan WhatsApp oleh sejumlah warga di berbagai daerah.

Menanggapi hal tersebut, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memilih pendekatan persuasif melalui edukasi kepada masyarakat. Komandan Kodim 1403 Palopo, Letkol Inf Windra Sukma Prihantoro, menegaskan bahwa TNI tidak mengambil langkah represif terhadap warga yang mengibarkan bendera tersebut.

“Kalau ada masyarakat yang mengibarkan bendera seperti itu, cukup kita beri imbauan dan arahkan ke hal-hal yang lebih positif,” ujar Windra, Kamis (7/8/2025).

Ia menekankan pentingnya menjaga semangat nasionalisme, khususnya dalam momentum peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi cara yang lebih tepat untuk membangun kesadaran akan pentingnya menghormati simbol-simbol negara.

Letkol Windra juga mengajak masyarakat agar mengisi kemerdekaan dengan kontribusi nyata bagi pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. “Sampai sekarang kami masih melakukan pemantauan, dan sejauh ini belum ada hal yang menonjol, khususnya di wilayah Kota Palopo,” tambahnya.

Penggunaan bendera Jolly Roger yang identik dengan budaya pop anime memang sedang populer di kalangan anak muda. Namun aparat mengingatkan bahwa pemilihan simbol perlu mempertimbangkan konteks, terutama saat peringatan resmi kenegaraan seperti HUT RI. (bs-zak/fajar)