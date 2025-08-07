Menu
Viral! Pedagang Sayur di Bantaeng Ditampar Pria Ngaku Aparat Gegara Kibarkan Bendera One Piece

Zaki Rif'an - Nasional
Sebuah video viral di media sosial memicu kemarahan warganet. Seorang pedagang sayur bernama Pardi, asal Kabupaten Bantaeng, diduga menjadi korban intimidasi dan penganiayaan oleh seorang pria berbaju kuning yang mengaku sebagai aparat.

FAJAR.CO.ID, BANTAENG -- Sebuah video viral di media sosial memicu kemarahan warganet. Seorang pedagang sayur bernama Pardi, asal Kabupaten Bantaeng, diduga menjadi korban intimidasi dan penganiayaan oleh seorang pria berbaju kuning yang mengaku sebagai aparat.

Peristiwa ini disebut terjadi saat Pardi hendak mengantar dagangannya ke pasar.

Di bagian depan mobilnya, terpasang bendera bergambar tengkorak khas bajak laut dari anime One Piece yang disebut sebagai penyebab keributan.

Kejadian itu pertama kali diunggah oleh akun Facebook bernama Dhandy Thoriq, yang mengaku sebagai kakak korban.

"Kronologinya adalah adik saya atas nama Pardi lagi bawa sayur jualannya ke pasar Bantaeng, terus tiba-tiba dihadang oleh bapak yang pakai baju kuning helm hitam, yang mengaku aparat entah POLISI ATAU TNI,” tulis Dhandy dalam unggahannya, Kamis (7/8/2025).

Dikatakan Dhandy, pria tersebut langsung menginterogasi soal bendera yang terpasang.

Pardi yang memang penggemar berat One Piece menjawab dengan tenang bahwa itu hanya bendera anime.

“Si bapak bertanya bendera apa itu di mobilmu, karena kebetulan adik saya itu penggemar film anime yang judulnya ONE PIECE," ucapnya.

"Lanjut terus adik saya menjawab ‘bendera anime pak’, terus si bapak bertanya lagi, kau warga negara apa. Belum sempat adik saya jawab, langsung ditampar sama si bapak itu yang mengaku aparat,” lanjutnya.

Dalam video berdurasi sekitar dua menit, tampak pria berbaju kuning mengambil paksa bendera dari mobil Pardi.

Saat itu, Pardi bersama istri dan anaknya yang tampak ketakutan. Sang istri pun merekam kejadian tersebut dari dalam mobil.

