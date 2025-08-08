Menu
Beranda Nasional 6 Bulan Janji Kosong, Dian Sandi PSI: Mana Aturan Perang Lawan Judol, Bu Meutya?

6 Bulan Janji Kosong, Dian Sandi PSI: Mana Aturan Perang Lawan Judol, Bu Meutya?

Zaki Rif'an - Nasional
Komentar
  • Bagikan
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. Foto: dok DPR RI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, menyemprot Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, terkait penanganan praktik perjudian online (judol) yang dinilai lamban dan tidak efektif.

Dian tak segan menyentil kinerja Kementerian Komdigi yang dinilai belum mampu menumpas situs-situs judol, meski sudah menjabat hampir satu tahun.

“Sudah 10 bulan, Menteri Komdigi belum mampu menumbangkan situs judol. Ampun dah!” kata Dian di X @DianSandiU (7/8/2025).

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa kerugian negara akibat judol mencapai Rp900 triliun setiap tahun. Korbannya, kata Dian, justru masyarakat kecil.

“Judol ini sudah sangat parah Pak Presiden, karena diakses secara online, anak sekolah banyak yang terpapar,” tukasnya.

Dian menyindir pernyataan Meutya Hafid yang hanya menyarankan masyarakat saling mengingatkan agar tidak bermain judi online, tanpa mengambil langkah konkret.

“Menteri hanya sarankan ingatkan teman, padahal tombol on atau off situs ada pada dirinya. Tempe!” kecamnya.

Ia juga mengungkit janji Meutya yang pada Februari lalu menyatakan akan mengeluarkan aturan baru untuk memerangi judol. Namun hingga kini, kata Dian, hasilnya belum terlihat.

“Enam bulan sudah, entah apa aturan itu, judol masih merajalela,” katanya lagi.

Kata Dian, yang dibutuhkan dalam perang melawan judi online bukan sekadar regulasi, melainkan keberanian.

“Perang melawan judol itu tidak butuh aturan ribet, yang dibutuhkan adalah nyali!” tegasnya.

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Baca Juga

Budi Arie Siap Masuk Gerindra Jika Diminta Prabowo, Kader PDIP Turut Kena Sentil
Budi Arie Ikut Presiden Prabowo Soal Masuk Partai, Jhon Sitorus: Dulu Tegak Lurus ke Jokowi, Sekarang Prabowo
Jhon Sitorus Semprot PSI Soal Bendera One Piece: Nasionalisme Bukan Diukur dari Simbol
Komdigi Kaji Telepon WhatsApp Harus Beli Internet Premium, Bagaimana Faktanya?
PSI Pasang Kuda-Kuda, Siap Hadapi Serangan ke Jokowi Usai Amnesti dan Abolisi Hasto-Tom Lembong
Yusuf Dumdum Beri Sorotan Tajam ke Relawan Jokowi: Ini Akibat Jadi Pengikut Nabi Palsu
Kritik Abolisi Mencuat, Dian Sandi PSI: Kami Hormati Prabowo
Dian Sandi PSI ‘Semprot’ Said Didu: Bikin Gaduh, Fitnahnya Sudah di Luar Nalar