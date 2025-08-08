Angin Segar Bagi PSM Makassar, Stadion Sudiang Dipastikan Dibangun Tahun Depan

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - DPR RI memastikan pembangunan Stadion Sudiang akan berjalan pada 2026 mendatang. Ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B kady.

Kata dia, stadion yang akan berdiri di sana nantinya berkapasitas 27 penonton. Anggarannya juga sudah disiapkan, sehingga hanya menunggu waktu pelaksanaan saja.

"Pusat sudah oke, anggarannya disetujui. Insyaallah tahun depan stadion itu dibangun. Kami di Komisi V bersama teman-teman dan juga di Badan Anggaran yang memperjuangkan itu," ujarnya kepada FAJAR, pekan lalu.

Lebih lanjut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR tersebut belum menyebutkan detail nilai yang akan dialokasikan untuk pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut. Namun kisarannya, ada di angka Rp650 miliar "Detailnya saya tidak ingat pasti, nanti saya cek kembali," imbuhnya.

Kadispora Sulsel, Suherman menyampaikan, sudah ada angin segar terkait pembangunan Stadion Sudiang. kata dia, ini bukan hanya kabar angin belaka, sebab Pemerintah Pusat telah memastikan anggaran pembangunan sebesar Rp650 miliar telah dialokasikan.

Pria yang akrab disapa Herman itu juga menyampaikan, semua dokumen pembangunan stadion tersebut hampir rampung. Saat ini, tersisa tiga dokumen lagi yang perlu diselesaikan.

Dokumen tersebut antara lain Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), dan Keterangan Rencana Kota (KRK). Suherman menyebut, jika dokumen tersebut telah rampung, maka pihaknya akan segera menyampaikannya ke Kementerian PU.