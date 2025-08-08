Baru Pertama Kali Ikut Touring Motor, Andhika Pratama Dicengcengin karena Pakai Outfit Mahal

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Andhika Pratam ajadi bahan ejekan oleh rekan sesama selebriti saat dirinya akan ikut touring motor bareng.

Diketahui, banyak selebriti memang yang punya hobi naik motor untuk menjelajahi berbagai daerah.

Hal ini pun akan dilakoni Andhika untuk pertama kalinya bersama geng The Prediksi yang diketuai oleh Andre Taulany.

Menariknya, para rekan Andhika justru dibuat salah fokus dengan outfit yang dikenakan Andhika.

Tak main-main pakaian yang dikenakannya berasal dari brand fhasion item ternama dunia yang harganya fantastis.

"Outfit check," kata Imam Darto mendekat ke Andhika dikutip X Jumat (8/8/2025).

Andre kemudian ikut maju dan menyebut pesannya kepada Andhika di malam sebelumnya.

"Kan mau motoran jangan pakai sepatu LV," kata Andre.

Andhika ternyata menuruti perkataan sahabatnya itu dengan memakai sepatu yang lebih sporty.

Namun, untuk jaket dan belt hingga tas berasal dari brand ternama. Hal ini pun membuat teman-temannya mengejek Andhika.

Mereka semakin menggoda suami Ussy Sulistiawati ini saat memperkenalkan item lain yang digunakannya.

Andhika lantas berdalih dia tidak tahu outfit apa yang cocok digunakan lanatran ini adalah kali pertama dia ikut touring.

"Namanya juga pertama," kata Andhika. (Elva/Fajar)