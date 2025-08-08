Bridgestone TURANZA 6 ENLITEN Terpilih sebagai Original Equipment  Mitsubishi Destinator 

FAJAR.CO.ID, KARAWANG – PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia), mengumumkan bahwa salah satu produk unggulannya, yakni Bridgestone TURANZA 6 ENLITEN, telah terpilih sebagai ban original equipment (OE) dari line-up terbaru PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), yaitu Mitsubishi Destinator, yang resmi diluncurkan 17 Juli 2025 lalu di Jakarta.

Di tengah persaingan ketat segmen SUV keluarga di Indonesia, Mitsubishi menghadirkan Destinator sebagai jawaban atas kebutuhan mobil tujuh penumpang yang bukan hanya bertenaga dan lapang, tetapi juga modern, efisien, dan nyaman dikendarai di berbagai kondisi jalan. Dalam mendukung keseluruhan pengalaman berkendara tersebut, peran ban menjadi cukup vital, karena berpengaruh langsung terhadap kemanan berkendara, penyaluran tenaga, peredaman suara, hingga stabilitas dan kenyamanan kabin.

Turanza 6 ENLITEN, ban touring premium generasi terbaru yang dirancang khusus untuk memenuhi ekspektasi pengemudi modern dilengkapi teknologi ENLITEN dan telah EV-ready, menjadikannya pilihan ideal bagi kendaraan tipe ICE maupun mobil listrik yang menuntut efisiensi, kenyamanan, dan keamanan optimal dalam berbagai kondisi jalan sehingga mampu memaksimalkan performa Destinator dengan tagline-nya ‘Confidence Booster for Energetic Families’.

“Bridgestone TURANZA 6 ENLITEN hadir dengan pengalaman berkendara yang tenang, stabil, dan menyenangkan baik untuk perjalanan dalam kota maupun perjalanan jauh sejalan dengan DNA Destinator yakni memberikan kemampuan bagi pengemudi dan keluarga tercinta mereka untuk mencapai tujuan baru mereka dengan percaya diri,” ujar Fisa Rizqiano, Head of OE Sales Bridgestone Indonesia.