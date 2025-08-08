Menu
Beranda Ekonomi Bridgestone TURANZA 6 ENLITEN Terpilih sebagai Original Equipment  Mitsubishi Destinator 

Bridgestone TURANZA 6 ENLITEN Terpilih sebagai Original Equipment  Mitsubishi Destinator 

Muhammad Yusran - Ekonomi
Komentar
  • Bagikan
All-New Mitsubishi Destinator

FAJAR.CO.ID, KARAWANG – PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia), mengumumkan bahwa  salah satu produk unggulannya, yakni Bridgestone TURANZA 6 ENLITEN, telah terpilih sebagai ban original  equipment (OE) dari line-up terbaru PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), yaitu  Mitsubishi Destinator, yang resmi diluncurkan 17 Juli 2025 lalu di Jakarta. 

Di tengah persaingan ketat segmen SUV keluarga di Indonesia, Mitsubishi menghadirkan Destinator sebagai jawaban  atas kebutuhan mobil tujuh penumpang yang bukan hanya bertenaga dan lapang, tetapi juga modern, efisien, dan  nyaman dikendarai di berbagai kondisi jalan. Dalam mendukung keseluruhan pengalaman berkendara tersebut,  peran ban menjadi cukup vital, karena berpengaruh langsung terhadap kemanan berkendara, penyaluran tenaga,  peredaman suara, hingga stabilitas dan kenyamanan kabin. 

Turanza 6 ENLITEN, ban touring premium generasi terbaru yang dirancang khusus untuk memenuhi ekspektasi  pengemudi modern dilengkapi teknologi ENLITEN dan telah EV-ready, menjadikannya pilihan ideal bagi  kendaraan tipe ICE maupun mobil listrik yang menuntut efisiensi, kenyamanan, dan keamanan optimal dalam  berbagai kondisi jalan sehingga mampu memaksimalkan performa Destinator dengan tagline-nya ‘Confidence  Booster for Energetic Families’. 

“Bridgestone TURANZA 6 ENLITEN hadir dengan pengalaman berkendara yang tenang, stabil, dan  menyenangkan baik untuk perjalanan dalam kota maupun perjalanan jauh sejalan dengan DNA Destinator  yakni memberikan kemampuan bagi pengemudi dan keluarga tercinta mereka untuk mencapai tujuan baru  mereka dengan percaya diri,” ujar Fisa Rizqiano, Head of OE Sales Bridgestone Indonesia. 

Laman: 1 2
Semua
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
Komentar
  • Bagikan

Komentar

Tonton juga

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda

Menarik Untuk Anda