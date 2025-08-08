Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT Triwulan III 2025 Kini Bisa Lewat Ponsel, Caranya Mudah Banget!

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Sosial kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk periode Triwulan III tahun 2025, yang mencakup bulan Juli hingga September.

Dua program utama yang digulirkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Masyarakat kini tidak perlu lagi datang ke kantor kelurahan atau kecamatan untuk mengetahui status penerima bantuan.

Pemerintah menyediakan layanan daring yang dapat diakses melalui situs cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos, yang tersedia di Play Store dan App Store. Kedua kanal ini dinilai lebih praktis dan menghemat waktu.

PKH merupakan bantuan bersyarat yang ditujukan kepada keluarga kurang mampu dengan anggota keluarga rentan, seperti ibu hamil, balita, lansia, penyandang disabilitas, serta anak usia sekolah.

Sementara itu, BPNT diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng.

Melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat cukup memasukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan), dan nama lengkap sesuai KTP.

Setelah melakukan verifikasi, pengguna akan langsung mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bansos, serta jenis dan periode bantuannya.

Informasi yang sama juga tersedia melalui laman resmi Kemensos. Warga cukup mengisi lokasi dan nama, kemudian memasukkan kode captcha, dan klik tombol “Cari Data” untuk melihat hasilnya.

Proses penyaluran bansos Triwulan III masih berlangsung di berbagai daerah. Namun, waktu pencairan bisa berbeda-beda, tergantung kesiapan administrasi dan data di masing-masing wilayah.