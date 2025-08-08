Curhat Kocak Tom Lembong Setelah Dapat Abolisi: Dulu Taro Baju di Mana Yah?

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Setelah mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarga tercinta.

Selama tiga hari terkahir merasakan kembali hangatnya pelukan keluarga, Tom membagikan ceritanya saat berkunjung ke rumah Anies Baswedan.

Disiarkan langsung melalui akun YouTube Anies, Tom berkelakar bagaimana dirinya mesti beradaptasi kembali di rumahnya setelah sembilan bulan.

"Mungkin bisa dibayangin yah kalau kita dinas di luar kota beberapa Minggu, terus pulang kayak suasana baru gitu yah. Ini bayangin sembilan bulan gak pulang," Tom memulai ceritanya, dikutip pada Jumat (8/8/2025).

Diceritakan Tom, hari-hari pertama kembali ke rumah, ia sempat bingung mencari tempat dia menyimpan barang-barang.

"Jadi pulang ke rumah tuh, dulu taro baju di mana yah. Stok odol, pasta gigi, di mana yah?" tukasnya.

Meskipun demikian, ia tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya bisa keluar dari jeratan hukum yang menimpa dirinya.

"Senang sekali kembali menikmati suasana rumah tapi agak grogi dan sembilan bulan penuh kegelisahan kan kita bendung," Tom menuturkan.

Setelah keluar dari Lapas Cipinang, ia menggambarkan bagaikan membuka pintu bendungan sehingga air yang tertahan itu langsung mengalir deras keluar.

"Setelah akhirnya terselesaikan, bebas, kayak buka pintu bendungan, adrenalin langsung turun, imun juga langsung turun," tandasnya.

Sebelumnya, Tom Lembong dalam pernyataannya menyebut bahwa abolisi yang diterimanya dari Presiden Prabowo merupakan bentuk pemulihan kehormatan atas kasus yang menurutnya sarat rekayasa.